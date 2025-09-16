Nashik Cambridge School Bomb Threat: नासिक के कैंब्रिज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस; VIDEO
(Photo Credits Twitter)

 Nashik Cambridge School Bomb Threat:  दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के कई शहरों में लगातार बम धमकियों का मिलने का सिलसिला जारी है, जिससे न केवल प्रशासन, बल्कि आम जनता भी दहशत में है. इसी कड़ी में अब नासिक के इंदिरा नगर स्थित कैंब्रिज हाई स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. यह धमकी सोमवार (15 सितंबर) यानी बीती रात एक फर्जी ईमेल के जरिए दी गई थी.

ईमेल में दी गई बम की धमकी

स्कूल प्रशासन के अनुसार, रात करीब 2:45 बजे एक अनजान ईमेल आईडी से भेजे गए मेल में दावा किया गया था कि स्कूल के बाथरूम में बम रखा गया है. स्कूल के उप प्राचार्य विजय रहाणे ने बताया कि जैसे ही ईमेल की जानकारी मिली, पुलिस को सूचित किया गया.

नासिक के कैंब्रिज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी

पुलिस और बम स्क्वॉड ने की छानबीन

इंदिरानगर पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर तृप्ति सोनावने के अनुसार, सूचना मिलते ही इलाके की घेराबंदी कर दी गई और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत स्कूल की पूरी जांच की गई.

जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई

करीब डेढ़ घंटे तक पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल रहा. हालांकि राहत की बात यह रही कि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई. स्कूल पूरी तरह सुरक्षित है.

फर्जी ईमेल की जांच में जुटी साइबर पुलिस

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और साइबर सेल फर्जी ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने बताया कि यह धमकी पूरी तरह से फर्जी थी, लेकिन एहतियात के तौर पर हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है.