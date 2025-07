Kolkata FF Result Today: हर 90 मिनट में बदलती है किस्मत! जारी हुआ कोलकाता फटाफट लॉटरी का रिजल्ट, देखें 07 जुलाई को किसने मारी बाजी

Kolkata Fatafat Live Updates: कोलकाता फटाफट (Kolkata FF) का नाम आपने जरूर सुना होगा, खासकर अगर आप लॉटरी और गेमिंग की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं. 07 जुलाई 2025 का कोलकाता फटाफट रिजल्ट पूरे दिन अलग-अलग राउंड में जारी किया जा रहा है, और हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने में जुटे हैं. ये गेम कोलकाता में बेहद पॉपुलर है और इसकी खास बात है – इसका फास्ट फॉर्मेट. यहां हर 90 मिनट में एक नया राउंड यानी एक नई "बाज़ी" होती है. कुल मिलाकर दिन में 8 बाजियां खेली जाती हैं, जिनकी शुरुआत सुबह 10 बजे से होती है और आखिरी बाजी रात 8:30 बजे तक चलती है.

ये भी पढें: Kolkata FF Result: कोलकाता Fatafat का लेटेस्ट रिजल्ट जारी, देखें सट्टा मटका जैसे लॉटरी गेम का विनिंग नंबर और परिणाम चार्ट देखें

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM