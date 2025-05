VIDEO: केरल के पास समुद्र में झुका लाइबेरियन जहाज, भारतीय तटरक्षक बल ने 21 लोगों की बचाई जान, 3 अब भी फंसे

कोच्चि, 24 मई: केरल के तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में एक बड़ा समुद्री हादसा होते-होते बच गया, जब ‘MSC Elsa 3’ नाम का एक लाइबेरियन झंडे वाला कंटेनर जहाज अचानक समुद्र में बुरी तरह झुक गया. यह हादसा शनिवार दोपहर को हुआ, जब जहाज विजिंजम पोर्ट से कोच्चि जा रहा था.

इस जहाज में खतरनाक समुद्री ईंधन भरा हुआ था और यह तट से करीब 38 नॉटिकल मील की दूरी पर था. जब जहाज अचानक 26 डिग्री तक एक तरफ झुकने लगा, तो क्रू मेंबरों ने तत्काल भारतीय तटरक्षक बल को मदद के लिए अलर्ट भेजा. संदेश मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड और नौसेना ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

Update :

21 crew members rescued, 03 crew (Captain, Chief Engg and 2nd Engg) remain onboard to facilitate planned salvage operations.

ICG and IN ships along with ICG aircrafts continue to coordinate and monitor the situation.

Some containers have fallen due to vessel tilting,… https://t.co/rqIxYVgMLH pic.twitter.com/RYkHgNVPQs

— PRO Defence Kochi (@DefencePROkochi) May 24, 2025