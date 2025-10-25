Cyclone Montha Update: दक्षिण भारत में दिखेगा चक्रवाती तूफान 'मोन्था' का कहर! Tamil Nadu और Andhra Pradesh में भारी बारिश का अलर्ट, मछुआरों के लिए भी चेतावनी

Cyclone Montha Update: बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बना हुआ है, जो 26 अक्टूबर तक बड़ा डीप्रेशन (Depression) बन जाएगा. मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि यह 27 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान ‘मोन्था (Montha)’ में बदल सकता है और उत्तर-पश्चिम में आंध्रप्रदेश की ओर बढ़ सकता है. IMD ने तमिलनाडु में चेन्नई, तिरुवल्लूर और आसपास के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. IMD ने 27 अक्टूबर को 24 घंटे के भीतर 12–20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश की संभावना जताई है.
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि चक्रवात संभवतः 28 या 29 अक्टूबर को विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) या उत्तर तमिलनाडु (North Tamil Nadu) के पास जमीन से टकरा सकता है, हालांकि इसका सही रास्ता समुद्री परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.
ये भी पढें: Philippines Cyclone: फिलीपींस में चक्रवाती तूफान से मरने वालों की संख्या 30, सात लापता
खाड़ी में बन रही चक्रवात ‘Montha’
The Well marked low-Pressure area over southeast Bay of Bengal moved nearly westwards, concentrated into a Depression and lay centred at 0530 hrs IST of today, the 25th October 2025, over the same region, near latitude 10.8°N & longitude 89.0°E, about 420 km west-southwest of… pic.twitter.com/gnY9OWyr7H
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 25, 2025
मछुआरों को भारतीय तटरक्षक की सलाह
इसी बीच भारतीय तटरक्षक (Indian Coast Guard) ने मछुआरों से निकटतम बंदरगाह लौटने की अपील की है. तटरक्षक ने तमिलनाडु (Tamil Nadu), आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) और पुदुचेरी (Puducherry) से लगभग 985 मछली पकड़ने वाली नावों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है.
तटरक्षक ने कहा कि समुद्र में जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए उनके जहाज, विमान और तट रडार स्टेशन लगातार सतर्क हैं. तटरक्षक ने तेल प्लेटफार्म ऑपरेटरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है.
तमिलनाडु-आंध्रप्रदेश में बारिश की चेतावनी
विशेषज्ञों के अनुसार, पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय होने के कारण तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. लोगों से समुद्र से दूर रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की गई है.