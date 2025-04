Gujarat: गुजरात ATS और तटरक्षक बल को मिली बड़ी कामयाबी, तस्करों से 300 kg ड्रग्स की जब्त; कीमत ₹1,800 करोड़

Gujarat: गुजरात एंटी-टेरेरिज्म स्क्वाड (ATS) और भारतीय कोस्ट गार्ड ने एक संयुक्त ऑपरेशन में अरब सागर से 300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1,800 करोड़ है. ये ड्रग्स तस्करों द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा (IMBL) के पास समुद्र में फेंके गए थे, जबकि तस्कर अपनी नाव छोड़कर भाग गए थे. जानकारी के अनुसार, 12 और 13 अप्रैल की रात को गुजरात ATS और कोस्ट गार्ड ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया. ऑपरेशन के दौरान कोस्ट गार्ड के जहाज ने एक संदिग्ध नाव का पता लगाया.

जैसे ही तस्करों को कोस्ट गार्ड का जहाज करीब आता दिखा, उन्होंने अपनी नाव से ड्रग्स को समुद्र में फेंक दिया और IMBL की ओर भाग गए.

The Gujarat Anti Terrorist Squad had received credible information about attempted smuggling by Pakistan based narcotics smugglers that a huge consignment of drugs shall be coming.

The ATS immediately contacted the Indian Coast Guards and in a joint operation, the Indian Coast… pic.twitter.com/5jlxRDiwEq

— DGP Gujarat (@dgpgujarat) April 14, 2025