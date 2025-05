Himachal Landslide: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भूस्खलन, कार सवार तीन लोगों ने कूदकर बचाई जान; सामने आया घटना का खौफनाक VIDEO

Himachal Pradesh Landslide: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि शिलाई के उत्तरी गांव में नेशनल हाईवे 707 पर आज सुबह भारी भूस्खलन हुआ. भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर गिरने लगे. ठीक उसी वक्त एक कार मौके पर रुकी थी, जिसमें महिला समेत तीन लोग सवार थे. गनीमत रही कि पत्थर गिरने से ठीक दो सेकंड पहले तीनों लोग कार से बाहर निकल गए और दौड़कर अपनी जान बचाई.

वायरल क्लिपट में साफ दिख रहा है कि जैसे ही पत्थर गिरना शुरू हुए, लोग घबराकर बाहर निकलते हैं. अगर वे कुछ सेकंड और रुक जाते, तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था.

A massive landslide occurred today in Uttari village of Shillai, Sirmaur district, Himachal Pradesh, on National Highway 707. A car narrowly escaped the incident.#himachalpradesh #Landslide #himachalrains #rains pic.twitter.com/V0K8Z2z7Uc

