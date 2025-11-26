Ladki Bahin Yojana: मंत्री अदिति तटकरे ने किया साफ, योजना से 52 लाख महिलाएं अपात्र नहीं, गलत सूचनाओं से बचें; समय से पहले e-KYC प्रक्रिया पूरी करें

(Photo Credits Twitter)

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई “माझी लाडकी बहिणी” योजना को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि “प्राथमिक छाननी में 52 लाख लाभार्थी महिलाएं अपात्र कर दी गई हैं. महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Minister Aditi Tatkare) ने इस खबर का खंडन करते हुए इसे गलत बताया हैं.

मंत्री तटकरे का पोस्ट

मंत्री तटकरे ने ट्विटर पर लिखा कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लाभार्थी महिलाओं को नियमित आर्थिक लाभ मिल सके, इसके लिए e-KYC प्रक्रिया अभी भी जारी है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाड़की बहनों के लिए खुशखबरी! e-KYC की डेट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई

मंत्री तटकरे की लाभार्थियों से अपील

उन्होंने सभी लाभार्थियों से अनुरोध किया कि वे किसी भी भ्रामक खबर या अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट, शासन निर्णय या अधिकृत मीडिया माध्यमों द्वारा प्रकाशित जानकारी पर ही भरोसा करें.

e-KYC प्रक्रिया की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी

साथ ही, e-KYC प्रक्रिया की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है, और सभी लाभार्थी महिलाओं से आग्रह किया गया है कि वे इस समय सीमा के भीतर अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें.

लाडकी बहन योजना क्या है?

महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले “माझी लाडकी बहिणी” योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके और उन्हें सशक्त बनाया जा सके.