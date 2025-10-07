Koppal Road Accident: कर्नाटक के कोप्पल में बड़ा हादसा, हुलेगम्मा मंदिर की पदयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर चढ़ी बस, 3 की मौत, 4 घायल

Representational Image | ANI

Koppal Road Accident: कर्नाटक के कोप्पल ज़िले के हुलीगी गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया. हुलेगम्मा मंदिर की ओर निकाली गई पदयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के एक समूह पर निजी स्लीपर कोच बस चढ़ गई. इस घटना में तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतकों के नाम

मृतकों की पहचान तारीहाला गांव के निवासियों के रूप में हुई है. हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए कोप्पल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. यह भी पढ़े: Muzaffarnagar Road Accident: तेज रफ़्तार कार ट्रक से जा टकराई, 2 की मौत, मुजफ्फरनगर एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने; VIDEO

मामला दर्ज, बस जब्त

घटना के बाद मुनीराबाद थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर लिया गया है. कोप्पल के पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. राम अरसिद्धी ने जानकारी दी कि मामला दर्ज करने के बाद बस को जब्त कर लिया गया है, और पूरे मामले की जांच जारी है.