कोलकाता अग्निकांड: आनंदपुर गोदाम में भीषण आग से 21 मजदूरों की मौत, 23 अब भी लापता; Wow! Momo ने किया मुआवजे का ऐलान

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजधानी कोलकाता (Kolkata) के आनंदपुर इलाके में गणतंत्र दिवस (Republic Day) (26 जनवरी) की सुबह एक हृदयविदारक घटना घटी. यहां दो बड़े गोदामों में लगी भीषण आग ने कम से कम 21 मजदूरों की जान ले ली, जबकि 23 अन्य मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं. आग तड़के करीब 3 बजे लगी, जब गोदाम के अंदर मौजूद कर्मचारी सो रहे थे.

दमकल विभाग के अनुसार, मृतकों में से अधिकांश मजदूर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों के रहने वाले थे. शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उनकी पहचान के लिए अब DNA टेस्ट का सहारा लिया जा रहा है. यह भी पढ़ें: Mumbai: गिरगांव में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस की चपेट में आने से 1 साल के मासूम की मौत; दादी गंभीर रूप से घायल

Wow! Momo की सफाई और मुआवजे का ऐलान

अग्निकांड की चपेट में प्रसिद्ध क्यूएसआर ब्रांड Wow! Momo का भी एक गोदाम आ गया था, जिसके बाद कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है. कंपनी ने कहा:

  • आग का स्रोत: कंपनी के अनुसार, आग उनके गोदाम से नहीं शुरू हुई थी, बल्कि पड़ोसी 'पुष्पांजलि डेकोरेटर्स' के गोदाम से फैली थी. फोरेंसिक जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई है.

  • कर्मचारियों की क्षति: इस हादसे में Wow! Momo के दो कर्मचारी और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई.

  • मुआवजा पैकेज: कंपनी ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, परिवार को जीवनभर मासिक वेतन और बच्चों की पूरी शिक्षा का खर्च उठाने की घोषणा की है.

सुरक्षा नियमों की अनदेखी और गिरफ्तारी

प्रारंभिक जांच में सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही के मामले सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि दोनों गोदामों के पास अनिवार्य फायर सेफ्टी क्लीयरेंस नहीं था.

  1. मालिक की गिरफ्तारी: पुलिस ने पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के मालिक गंगाधर दास को 'लापरवाही से मौत' के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.

  2. ज्वलनशील पदार्थ: गोदामों में थर्माकोल, प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्रियां भरी हुई थीं, जिससे आग ने मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया.

  3. बाहर से बंद थे दरवाजे: स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात में गोदाम को बाहर से ताला लगा दिया गया था, जिसके कारण मजदूरों को भागने का मौका नहीं मिला. यह भी पढ़ें: Republic Day 2026 Tragedy in Mumbai: विक्रोली में लाउडस्पीकर गिरने से 3 साल की मासूम की मौत; रूह कंपा देने वाला वीडियो आया सामने

कोलकाता का बड़ा अग्निकांड

यह हादसा कोलकाता के हालिया इतिहास के सबसे भीषण अग्निकांडों में से एक माना जा रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मेयर फिरहाद हकीम ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. राज्य सरकार ने भी प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। फिलहाल, लापता 23 लोगों की तलाश के लिए मलबे को हटाने का काम जारी है.