World Kindness Day 2025: ‘उदारता से बढ़कर आप कौन-सा ज्ञान पा सकते हैं? विश्व दयालुता दिवस पर अपनों को ये कोट्स भेजकर इसे सेलिब्रेट करें!

World Kindness Day 2025: हर वर्ष 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस (World Kindness Day) मनाया जाता है. गौरतलब है कि साल 1997 में टोक्यो में 'वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट' का पहला सम्मेलन हुआ था. इसके बाद 1998 से इसे वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा. यह दिवस दयालुता के सामान्य अर्थ को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है. इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को दया-भाव वाले छोटे-छोटे कार्यों को बढ़ावा देने और समुदायों को बेहतर बनाने के लिए एक मंच पर आने के लिए प्रोत्साहित करता है.

विश्व दयालुता दिवस 2025 की थीम

विश्व दयालुता दिवस 2025 की कोई आधिकारिक, सार्वभौमिक रूप से घोषित थीम नहीं है, लेकिन विभिन्न संगठन और व्यक्ति दयालुता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जोर दे रहे हैं, जैसे युवा विकास पर ध्यान केंद्रित करना. एक सकारात्मक प्रभाव बनाना और समुदाय में दयालुता का प्रचार-प्रसार करना है. कुछ संगठनों ने 2025 के लिए विशिष्ट थीम भी सुझाए हैं जो विविधता और सामुदायिक उत्थान पर केंद्रित हैं. यह भी पढ़े: World Environment Day 2020: अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, अनुष्का शर्मा समेत इन स्टार्स ने दिया पर्यावरण सुरक्षा का संदेश

विश्व दयालुता दिवस पर कुछ प्रभावशाली एवं प्रेरक कोट्स

विश्व दयालुता दिवस के अवसर पर यहां कुछ महान शख्सियतों के लिखित प्रेरक और इमोशनल कोट्स दिये गये हैं, जिसे आम लोगों को भेजकर अपनी दयालु प्रवृत्ति का परिचय देते हुए इस दिवस को सार्थक बना सकते हैं.

* ‘दयालुता का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता.’

- ईसप

* ‘देखभाल की भावना के बिना, समुदाय की भावना नहीं हो सकती.’

- एंथनी जे. डी'एंजेलो

* ‘एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दयालुता की सार्वभौमिक भाषा है.’

— विलियम आर्थर वार्ड

* ‘शब्दों में दयालुता आत्मविश्वास पैदा करती है. विचारों में दयालुता गहराई पैदा करती है. देने में दयालुता प्रेम पैदा करती है.’ - लाओ त्ज़ु

* ‘आप उदारता से वह कर सकते हैं जो बल से नहीं कर सकते.’ - पब्लियस सायरस

* ‘प्रकाश फैलाने के दो तरीके हैं: मोमबत्ती बनना या उसे प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण बनाना.’ - एडिथ व्हार्टन

* ‘आप कोई भी दयालुता बहुत जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कब बहुत देर हो जाएगी.’ - राल्फ वाल्डो इमर्सन

* ‘याद रखें, दयालुता का कोई छोटा-मोटा काम नहीं होता. हर काम एक लहर पैदा करता है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता,’ — स्कॉट एडम्स

'एक अच्छे आदमी के जीवन का अच्छा हिस्सा उसकी दयालुता और प्रेम के छोटे, अनाम, अविस्मरणीय कार्य हैं.’ - विलियम वर्ड्सवर्थ

* ‘आप उदारता से बढ़कर कौन-सा ज्ञान पा सकते हैं?’ - जीन-जैक्स रूसो

* ‘कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता. लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार मानव हृदय में इसके विपरीत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है.’ - नेल्सन मंडेला

* ‘मैं खुद को ठीक करने के तरीके खोज रही थी, और मैंने पाया कि दयालुता सबसे अच्छा तरीका है.’

-लेडी गागा