Kisan Diwas 2025: चौधरी चरण सिंह की जयंती पर PM मोदी ने वीडियो पोस्ट कर कुछ इस तरह दी श्रद्धांजलि, देखें VIDEO

Kisan Diwas 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री और 'भारत रत्न' चौधरी चरण सिंह (Chaudhary Charan Singh Jayanti) को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की.इस अवसर पर पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह के कृषि क्षेत्र की प्रगति, किसानों की समृद्धि और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए किए गए योगदान को याद किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि. उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के साथ-साथ कृषि की प्रगति और किसानों की समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 23, 2025

वहीं पीएम मोदी एक दूसरा भी वीडियो पोस्ट किया. जिसमें संस्कृत भाषा में लिखा,

सुवर्ण-रौप्य-माणिक्य-वसनैरपि पूरिताः।

तथापि प्रार्थयन्त्येव कृषकान् भक्ततृष्णया।।

चौधरी चरण सिंह का योगदान

दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय उन्हें जाता है. ग्रामीण देनदारों को राहत प्रदान करने वाला विभागीय ऋणमुक्ति विधेयक-1939 को तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी. उनकी तरफ से की गई पहल का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वेतन और उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को काफी कम कर दिया गया था.

जोत अधिनियम को लाने में रही अहम भूमिका

मुख्यमंत्री के रूप में जोत अधिनियम-1960 को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. यह अधिनियम जमीन रखने की अधिकतम सीमा को कम करने के उद्देश्य से लाया गया था, ताकि राज्य भर में इसे एक समान बनाया जा सके.