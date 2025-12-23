Kisan Diwas 2025: पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा- किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित रहा उनका जीवन; राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता; VIDEO

(Photo Credits File)

Kisan Diwas 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह (Chaudhary Charan Singh Jayanti 2025) जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए श्री मोदी ने कहा, “उन्होंने अपना जीवन समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के साथ-साथ कृषि की प्रगति और किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित कर दिया.एक कृतज्ञ राष्ट्र, देश के निर्माण में उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता.”

प्रधानमंत्री ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि. उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के साथ-साथ कृषि की प्रगति और किसानों की समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता, यह भी पढ़े: आज भी पूरा देश भूमि सुधार और हदबंदी कानून के लिए पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को याद करता है: सीएम योगी

PM मोदी ने चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि

चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ में हुआ

बता दें कि चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यमवर्गीय किसान परिवार में हुआ था. वे भारत के पांचवें प्रधानमंत्री रहे. चौधरी चरण सिंह किसानों के अधिकारों तथा ग्रामीण विकास के लिए जीवनभर संघर्ष करते रहे.