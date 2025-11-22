Kerala Shocker: केरल के थेवरा में बोरे में मिला महिला का शव, आरोपी गिरफ्तार

A man murdered his own wife.

कोच्चि, 22 नवंबर : केरल के थेवरा में शनिवार को एक घर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक महिला का शव बोरे में भरा हुआ मिला. पुलिस ने घर के मालिक जॉर्ज को हिरासत में लिया है, जिसने कथित तौर पर जुर्म कबूल कर लिया है. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि महिला की हत्या घर के अंदर की गई थी, और कथित तौर पर खून के धब्बे घर के अंदर पाए गए थे. यह घटना सुबह करीब 6.30 बजे तब सामने आई जब स्थानीय महिला मजदूरों ने जॉर्ज के घर के पास एक बोरा देखा.उन्होंने जॉर्ज को पास में ही नशे में, आधी बेहोशी की हालत में, एक दीवार से टिका हुआ पाया.

लाश, जो आधी नग्न और घायल हालत में मिली थी, आधी लिपटी हुई थी और उसके पास ही पड़ी थी. स्थानीय लोगों ने कहा कि जॉर्ज को अपना सिर हाथों में लिए बैठे देखा गया था, वह किसी को जवाब नहीं दे रहा था. निवासियों ने याद किया कि सुबह करीब 4 बजे, जॉर्ज को पास के घरों में जाते और बोरे ढूंढते हुए देखा गया था. उसने कथित तौर पर दावा किया कि उसके आंगन में एक कुत्ता मर गया था और उसे हटाने के लिए उसे एक बोरे की जरूरत थी. बाद में उसके पास की एक दुकान से बोरे लिए. गवाहों ने कहा कि पूछताछ करने पर उसने दावा किया कि उसमें एक मरा हुआ जानवर, कुत्ता या बिल्ली, है. पुलिस के मुताबिक, जॉर्ज शायद बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश में गिर गया होगा. यह भी पढ़ें : Delhi Shocker: ज्योति नगर इलाके में चाकूबाजी की घटना में एक नाबालिग की मौत, जांच में जुटी पुलिस

लोगों ने वार्ड काउंसलर को बताया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. बॉडी एक व्यस्त रिहायशी इलाके में मिली, जिससे सब हैरान रह गए. जांचकर्ताओं को शक है कि मरने वाली औरत एर्नाकुलम की रहने वाली है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान या मकसद कन्फर्म नहीं हुआ है. जॉर्ज, जो पहले होम नर्स था, अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ घर में रहता है. पड़ोसियों ने कहा कि घटना के समय उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, और हालांकि जॉर्ज ने शराब पी रखी थी, लेकिन उसने कभी इलाके में कोई परेशानी नहीं की. पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उसके मुताबिक, मरने वाली एक औरत थी जिसे जॉर्ज पिछली रात रेलवे स्टेशन से उठाकर अपने घर ले आया था. बाद में झगड़ा हुआ और गुस्से में जॉर्ज ने हथौड़ा लेकर औरत के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शुक्रवार रात, जॉर्ज की पत्नी घर पर नहीं थी.