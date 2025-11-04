Kerala: केरल सरकार ने रेजिडेंट एसोसिएशन से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सहयोग का अनुरोध किया

Election Commission (Photo Credits Twitter)

तिरुवनंतपुरम, 4 नवंबर : केरल सरकार (Kerala Government) ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के सफल संचालन के लिए नोटिस जारी किया है. सरकार ने सभी रेजिडेंट एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वे एसआईआर प्रक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) का समर्थन करें. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने केरल में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का निर्देश दिया है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची सटीक और अद्यतन हो व इसमें सभी पात्र मतदाता शामिल हों. इस प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे.

केरल सरकार ने नोटिस में लिखा है, "रेजिडेंट एसोसिएशन, नागरिक भागीदारी को सुगम बनाने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि प्रत्येक पात्र निवासी का मतदाता सूची में सही ढंग से नामांकन हो. इस संबंध में, सभी रेजिडेंट एसोसिएशन से अनुरोध है कि वे एसआईआर के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन दें." सभी रेजिडेंट एसोसिएशन से अनुरोध किया गया कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के घरों में बीएलओ के आगमन को सुगम बनाएं और गणना के दौरान निवासियों से मिलने में उनकी सहायता करें. इसके अलावा, गणना कार्य के सुचारू संचालन के लिए बीएलओ के साथ समन्वय के लिए एसोसिएशन से एक प्रतिनिधि को नामित करें. यह भी पढ़ें : Bihar: चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने किया वादा, मकर संक्रांति को महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे 30,000 रुपए

सरकार ने रेजिडेंट एसोसिएशन से यह भी कहा है कि वे अपने एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड या डिजिटल ग्रुप पर संशोधन प्रक्रिया, प्रमुख तिथियों और ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में जानकारी शेयर करते रहें. साथ ही, सभी पात्र निवासियों को अपनी प्रविष्टियों को सत्यापित करने और प्रविष्टियों को शामिल करने, हटाने या सुधार के लिए आवश्यक प्रपत्र जमा करने के लिए प्रोत्साहित करें केरल सरकार ने अपने संदेश में कहा, "आपका सहयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और केरल के लिए एक सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने में बहुत मददगार होगा."