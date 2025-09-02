K Kavitha Suspended From BRS: तेलंगाना के पूर्व CM केसीआर का बड़ा फैसला, बेटी कविता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीआरएस से निकाला

K Kavitha Suspended From BRS: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपनी बेटी और पार्टी की एमएलसी के. कविता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. बीआरएस ने आधिकारिक बयान में कहा, "पार्टी नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से ले रहा है. के. कविता के हालिया व्यवहार और बयानों से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने वरिष्ठ नेताओं पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए और पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं.
वरिष्ठ नेताओं पर लगाए आरोप
कविता ने हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं .टी. हरीश राव और जे. संतोष कुमार . पर कालेश्वरम परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. इसके अलावा, उन्होंने पार्टी के भीतर असंतोष जताते हुए संगठनात्मक ढांचे और नेताओं की निष्ठा पर भी सवाल उठाए. पार्टी ने इन बयानों को गंभीर अनुशासनहीनता करार दिया.
केसीआर के नेतृत्व पर उठाए सवाल
बीआरएस का कहना है कि कविता ने अपने पिता और पार्टी अध्यक्ष केसीआर की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए, लीक हुए एक पत्र को लेकर यह विवाद और गहरा गया. पार्टी ने साफ किया कि यह व्यवहार न सिर्फ पार्टी की एकता को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसकी सार्वजनिक छवि को भी धूमिल करता है.
बीजेपी से विलय की बातचीत का दावा
कविता ने दावा किया कि उनके जेल में रहने के दौरान बीआरएस और बीजेपी के बीच विलय की बातचीत हुई थी, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अपने भाई के.टी. रामा राव (केटीआर) और अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भी आरोप लगाए, जिससे पार्टी के भीतर गंभीर मतभेद सामने आए.
टीबीजीकेएस से हटाए जाने को बताया ‘साजिश’
22 अगस्त को कविता विदेश यात्रा पर थीं, तभी उन्हें तेलंगाना बोग्गु घानी कर्मिका संघम (TBGKS) की मानद अध्यक्ष पद से हटा दिया गया. कविता ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित साजिश बताया और कहा कि यह कदम बिना उनकी जानकारी के उठाया गया, जो श्रम कानूनों का भी उल्लंघन हो सकता है. उन्होंने कहा, "मैंने केवल पार्टी के अंदरूनी कामकाज पर सवाल उठाए, और अब मुझे उसी की सजा दी जा रही है.