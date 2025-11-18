Karnataka: अज्ञात शख्स का बीएमआरसीएल को ईमेल, एक मेट्रो स्टेशन ब्लास्ट करने की चेतावनी; कहा- 'मुझे आतंकवादी बना दिया'

(Photo Credits Twitter)

बेंगलुरु, 18 नवंबर : बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) के आधिकारिक ईमेल पर सोमवार देर रात एक सनसनीखेज धमकी भरा मेल आया. अज्ञात व्यक्ति ने खुद को 'कन्नड़ लोगों का देशभक्त' और 'आतंकवादी जैसा' बताते हुए किसी एक मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ा देने की धमकी दी.

व्यक्ति का दावा था कि मेट्रो के कुछ कर्मचारी उसकी तलाकशुदा पत्नी को लगातार परेशान कर रहे हैं और अगर यह परेशानी बंद नहीं हुई तो वह बड़ा नुकसान पहुंचाएगा. ईमेल में लिखा था, "तुम लोग मेरी एक्स वाइफ को परेशान कर रहे हो. मैं कन्नड़ का देशभक्त हूं. मुझे आतंकवादी जैसा बना दिया तुमने. अब तुम्हारे एक मेट्रो स्टेशन पर ब्लास्ट किया जाएगा." ईमेल मिलते ही बीएमआरसीएल के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की. मेल की प्रामाणिकता जांचने के बाद उन्होंने विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो आपराधिक धमकी और जनता में दहशत फैलाने से संबंधित हैं. यह भी पढ़ें : Mumbai Shocker: नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में वैन ड्राइवर गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

पुलिस सूत्रों के अनुसार, ईमेल किसी प्राइवेट डोमेन से भेजा गया है और आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है. साइबर क्राइम विंग भी जांच में जुट गई है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी देने वाला व्यक्ति वाकई किसी मेट्रो कर्मचारी से व्यक्तिगत रंजिश रखता है या यह सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है. घटना के बाद बेंगलुरु मेट्रो की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सभी मेट्रो स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और डॉग स्क्वायड व बम डिटेक्शन टीम लगातार गश्त कर रही है. यात्रियों से भी अपील की गई है कि कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखे तो तुरंत सूचना दें. बता दें कि पिछले कुछ महीनों में बेंगलुरु में इस तरह की धमकी भरे ईमेल या कॉल आने की यह पहली घटना नहीं है. मार्च 2024 में भी शहर के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली थी, जो बाद में फर्जी साबित हुई थीं.