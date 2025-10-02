Kalyan News: मुंबई के सटे कल्याण के प्राइवेट स्कूल में टिका, बिंदी और राखी पहनने पर प्रतिबंध; अधिकारियों ने स्कूल से मांगा स्पष्टीकरण

Kalyan News: महाराष्ट्र के कल्याण स्थित एक निजी अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को टिका, बिंदी, राखी या किसी भी धार्मिक प्रतीक को पहनने पर रोक लगा दी गई है. साथ ही, कहा गया है कि यदि कोई बच्चा इन प्रतीकों को पहनकर स्कूल आता है तो उसे सजा दी जाएगी. इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा है.
अभिभावकों में नाराजगी
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने अपने माता-पिता को बताया कि उनसे जबरन टिका हटवाया गया और यदि वे धार्मिक प्रतीक पहनकर स्कूल आएं तो उन्हें दंडित किया जाएगा. इस फैसले से अभिभावक भी काफी नाराज हैं. यह भी पढ़े: ओडिशा: स्कूल ड्रेस पहने बिना क्लास पहुंची छात्रा तो टीचर को आया गुस्सा, मासूम के कपड़े उतरवाने के आरोप में गिरफ्तार
केडीएमसी ने स्कूल से मांगा जवाब
मामला सामने आने के बाद अभिभावकों ने स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क किया. इसके बाद कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) के शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रशासन को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भेजा.अधिकारियों का कहना है कि विवाद को स्कूल और अभिभावकों के बीच संवाद के माध्यम से सुलझाया जाएगा और मामले को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है.
स्कूल प्रशासन की सफाई
स्कूल प्रशासन ने इस प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार किया है. अधिकारियों ने बताया, "हम स्कूल की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आगे के कदम उठाए जाएंगे.लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि स्कूल प्रशासन ने कोई फतवा या प्रतिबंध नहीं लगाया है.