Kal Ka Mausam, 24 September: कल इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देशभर के मौसम का हाल

Kal Ka Mausam, 24 September: मानसून के लौटने का समय होने के बावजूद बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 25 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिमी और मध्य बंगाल की खाड़ी के पास एक और नया सिस्टम बनने की संभावना है. इसके असर से दशहरा से पहले कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर शुरू होगा. मौसम विभाग के अनुसार मानसून 15 अक्टूबर तक लौटेगा. इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. आइये जानते हैं कल यानी बुधवार 24 सितंबर को देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली में कल बारिश की कोई संभावना नहीं है. तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जिससे उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. दशहरा तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा. 25 सितंबर को पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा, 26 से 28 सितंबर के बीच भी कुछ इलाकों में हल्की फुहारों की संभावना है. तापमान बढ़ने से उमस का प्रकोप जारी रहेगा.

कल का मौसम बिहार

बिहार के अधिकांश हिस्सों में कल बारिश की संभावना नहीं है. पटना, दरभंगा, सिवान, सारण और भोजपुर जैसे जिलों में गर्मी और उमस परेशान कर सकती है. वहीं झारखंड के दक्षिणी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है.

कल का मौसम पश्चिम बंगाल

गांगेय पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिसके चलते अगले 24 घंटों में झमाझम बारिश होने की संभावना है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान और गुजरात के अधिकतर हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है. कल राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 25 से 29 सितंबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. पिछले 24 घंटों में मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है.

महाराष्ट्र में एक बार फिर बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है. मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भ में भारी बारिश जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, बीड, छत्रपति संभाजीनगर, अहमदनगर, नासिक और जलगाँव जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इन जगहों पर गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.

कल का मौसम ओडिशा और आंध्र प्रदेश

ओडिशा में 26 सितंबर तक भारी बारिश होने का अनुमान है. तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 26 और 27 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.