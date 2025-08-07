Kal Ka Mausam, 8 August 2025: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कैसा रहेगा कल मौसम; पढ़ें लेटेस्ट वेदर अपडेट
Representational Image | PTI/File

Kal Ka Mausam, 8 August 2025: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश तबाही मचा रही है. तो वहीं दिल्ली, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में उमस भरी गर्मी फिर परेशान करने लगी है. पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है. दोनों राज्यों में मानसून का कहर चारों ओर दिख रहा है. इन राज्यों में बारिश अभी अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगी. बात करें कल के मौसम की तो जहां कुछ राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा तो वहीं दिल्ली, यूपी और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में गर्मी का अनुमान है.

राजधानी और आसपास के इलाकों में लोगों को तेज धूप और उमस से जूझना पड़ सकता है. इसके अलावा पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. मध्य भारत में हल्की बारिश की संभावना है. आइये जानते हैं कल देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली और एनसीआर के लोग इस समय झुलसाती गर्मी से बेहाल हैं. सुबह से लेकर दोपहर तक चुभती धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन तेज धूप से भी निजात नहीं मिलेगी. 9 से 13 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जो लोगों को थोड़ी राहत दे सकती है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में मानसूनअब अपना रौद्र रूप दिखा रहा है. मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए भी मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. खासकर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ रही हैं. केदारनाथ और मदमहेश्वर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 10 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. राज्य में मध्यम से भारी बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

यूपी में मौसम मिला-जुला बना हुआ है. पश्चिमी और पहाड़ी सीमावर्ती जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में अभी भी गर्मी बनी रहेगी.

कल का मौसम पश्चिम बंगाल

दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और कालिम्पोंग जैसे जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, यह सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रह सकता है. दक्षिण बंगाल में भी 8 अगस्त तक कई जिलों में मूसलधार बारिश की चेतावनी दी गई है. स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है.

कल का मौसम पंजाब

पंजाब में कल बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. अगले 5 दिनों तक राज्य में स्थिति सामान्य रहने वाली है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सक्रिय मानसून के कारण नदियों और बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है.