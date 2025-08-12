Kal Ka Mausam, 13 August 2025: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मूसलाधार बारिश, पढ़े आपके राज्य में कल कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 13 August 2025: देशभर में इन दिनों बारिश का दौर जारी है. बारिश-बाढ़ से पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है. उत्तराखंड में फिर बारिश का दौर जारी है. उफनती नदियां मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त तबाही मचा रही है. यूपी, बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के लिए अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बात करें कल के मौसम की तो कल बुधवार 13 अगस्त को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. इसके साथ ही आमजन से नदी, नालों से दूर रहने की अपील की गई है. आइये जानते हैं कल 13 अगस्त को देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

उत्तराखंड में आसमानी आफत से फिलहाल राहत नहीं, IMD ने फिर जारी किया भारी बारिश का अलर्ट.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे NCR में मानसून का जोर कायम है. दिल्ली में मंगलवार को हल्की बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 17 अगस्त तक यहां तेज बारिश हो सकती है. सुबह-शाम के समय ट्रैफिक और जलभराव की समस्या बढ़ने की संभावना है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. 13 और 14 अगस्त को गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.

15 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट है, लेकिन पूर्वी यूपी में बारिश हल्की रहेगी. 16 और 17 अगस्त को पूरे प्रदेश में बारिश का जोर कम हो जाएगा.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी जिलों में 17 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है. 13 अगस्त को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर में रेड अलर्ट, बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट रहेगा.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 18 अगस्त तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. राज्य के कई जिलों में 13 से 14 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगस्त के दूसरे सप्ताह में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सतना, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में भारी बारिश की चेतावनी है. बाकी जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

कल का मौसम जम्मू-कश्मीर

जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, रियासी और पुंछ जिलों में बारिश का जोर है. रियासी में 280.5 मिमी, कठुआ में 148 मिमी और जम्मू व सांबा में 96 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कल मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि अगले 5 दिनों में राज्य में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी. कोंकण, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, मराठवाड़ा में अगले चार से पांच दिनों तक बारिश होने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने के कारण, अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

राज्य में कल हल्की बारिश का अनुमान है. नवसारी, वलसाड, तापी, डांग, दमन और दादरा नगर हवेली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक राज्य में फिर से बारिश का अनुमान जताया है.