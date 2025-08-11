Kal Ka Mausam, 12 August 2025: उत्तराखंड, यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, पढ़े आपके राज्य में कल कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 12 August 2025: देशभर में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने अपने लेटेस्ट वेदर बुलेटिन में बताया की अब एक बार फिर मानसून करवट लेने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 17 अगस्त तक के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बात करें कल के मौसम की तो 12 अगस्त को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में भारी से भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी जारी की है. आइये जानते हैं मंगलवार को देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 12 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है. शाहजहांपुर, बलिया, बांदा, फरुर्खाबाद, प्रयागराज और वाराणसी जैसे इलाकों में बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं. नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांवों का संपर्क टूट रहा है.

कल का मौसम बिहार

बिहार के 22 जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है. पटना, भागलपुर, सीतामढ़ी में सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से यातायात बाधित है. 12 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, औरंगाबाद, अरवल, बक्सर और भोजपुर में भारी बारिश की आशंका है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है. वहीं मैदानी इलाकों में जलभराव की समस्या बढ़ गई है. मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

राज्य में बारिश और भूस्खलन से दो और लोगों की मौत हो चुकी है. 12 से 17 अगस्त तक कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, चंबा और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी है. यात्रा और ट्रेकिंग करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के कई जिलों में 12 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 14 से 17 अगस्त के बीच भारी बारिश का दौर चलेगा. नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है.