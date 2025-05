Kailash Mansarovar Yatra 2025: पांच साल बाद जून महीने से फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, जानें कैसे रहेगी व्यवस्था सहित अन्य डिटेल्स; VIDEO

Kailash Mansarovar Yatra 2025: कैलाश मानसरोवर यात्रा पिछले पांच वर्षों से स्थगित थी, जिसका कारण कोरोना महामारी और गलवान घाटी में चीन के साथ हुआ विवाद था. लेकिन अब यह यात्रा 5 साल बाद फिर से शुरू होने जा रही है, जिससे भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

लेबर इंचार्ज (Labour Incharge)सुनील कुमार ने बताया कि "कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द शुरू होने वाली है. अनुकूलन केंद्रों का नवीनीकरण और पुनर्निर्माण कार्य अगले 4-5 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा. यात्रा मार्ग में ऐसे केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां 50-60 यात्रियों के रुकने की व्यवस्था होगी. यह भी पढ़े: Kailash Mansarovar Yatra 2025: जून से अगस्त तक होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025, kmy.gov.in पर कर सकते हैं आवदेन

#WATCH | Nathula, Indo-China border: The Kailash Mansarovar Yatra is set to resume via Nathula from June this year, marking the end of a five-year suspension caused by the Doklam standoff in 2017 and the COVID-19 pandemic.

