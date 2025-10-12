Sena-MNS Joint Rally: ठाणे में 13 अक्टूबर को शिवसेना UBT-मनसे की संयुक्त रैली, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी जानें कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद

Sena-MNS Joint Rally: महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम और बीएमसी चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इसी के मद्देनज़र शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की संयुक्त रैली कल यानी 13 अक्टूबर को ठाणे में आयोजित होने जा रही हैं.

ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी

रैली को लेकर ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक कई मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जाएंगे. रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के शामिल होने की संभावना है. यह भी पढ़े: Mumbai Traffic Update: बीकेसी में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक लागू रहेगा नियम

भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के खिलाफ रैली

यह आंदोलन ठाणे महानगरपालिका में वर्षों से जारी भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी के विरोध में हो रहा है. मनसे नेता अविनाश जाधव और शिवसेना (UBT) नेता एवं पूर्व सांसद राजन विचारे ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि नागरिक ट्रैफिक जाम, अवैध निर्माण, अधूरे प्रोजेक्ट्स और प्रशासनिक लापरवाही से परेशान हैं.

बंद रहने वाले मार्ग

डॉ. मुस चौक से गडकरी सर्कल – मुंख चौक पर मार्ग बंद रहेगा.

गडकरी सर्कल से डॉ. मुस चौक – गडकरी सर्कल पर बंद.

गोखले रोड (सत्यं कलेक्शन) से सगुना फार्म – क्वीन कॉर्नर पर बंद.

गणपती कारखाना या पी.एन. गाडगिल चौक से पुरणपोळी – पुरणपोळी चौक पर बंद।

राजमाता वडा पाव सेंटर से माधवी हाउस – वाहन प्रवेश वर्जित.

विष्णूनगर कट से गजानन वडा पाव – मार्ग बंद रहेगा.

गणपती कारखाना से आराधना (गजानन वडा पाव और श्रद्धा वडा पाव होते हुए) – गणपती कारखाना चौक पर बंद.

वैकल्पिक मार्ग

डॉ. मुस चौक से गडकरी सर्कल जाने वाले वाहन – टॉवर नाका और टेंभी नाका मार्ग से जाएं।

गडकरी सर्कल से डॉ. मुस चौक की ओर आने वाले वाहन – अल्मेडा चौक, चेराई कट और खोपट बस सिग्नल मार्ग से जा सकते हैं.

अतिरिक्त जानकारी:

रैली के कारण यातायात भारी रूप से प्रभावित हो सकता है,

नागरिकों से अपील है कि वे बंद मार्गों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

इस रैली में स्थानीय कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) के भी शामिल होने की संभावना है.

महाराष्ट्र में 31 जनवरी से पहले होने वाला है चुनाव

महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2025 तक स्थानीय निकाय और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव संभावित हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) और राज ठाकरे की मनसे मिलकर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ सकती हैं.