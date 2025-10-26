Jodhpur: स्कूल में चेक किया छात्रा का WhatsApp, Instagram और Photo Gallery, जांच में साबित हुआ प्राइवेसी का उल्लंघन; प्रिंसिपल सस्पेंड

student mobile phone checking case (Photo : X)

Jodhpur School Principal Suspended: राजस्थान के जोधपुर जिले में एक कार्यवाहक प्रिंसिपल को निजता के उल्लंघन के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया. मामला एक सरकारी स्कूल में छात्रा के मोबाइल की जांच से जुड़ा है. शिक्षा विभाग ने इसे छात्रा के निजी जीवन में दखलंदाजी माना और जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कार्रवाई की. रिपोर्ट्स के अनुसार, जोधपुर के पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (PM Shri Mahatma Gandhi Government Senior Secondary School) की 11वीं कक्षा की एक छात्रा शनिवार को अपना मोबाइल फोन लेकर आई. कार्यवाहक प्रिंसिपल शकील अहमद ने फोन जब्त कर लिया.

आरोप है कि प्रिसिंपल ने छात्रा के मोबाइल को अनलॉक किया और उसके WhatsApp, Instagram, Call Details और Photo Gallery की जांच की.

ये भी पढें: Cruelty to Dog: बेजुबान के साथ बेरहमी! कुत्ते को युवक ने ऐसा मारा की तोड़ डाली कमर, राजस्थान के झालावाड़ का VIDEO आया सामने

छात्रा के परिजनों ने स्कूल में मचाया हंगामा

छात्रा का कहना है कि प्रिंसिपल ने उससे बगल में बैठे एक लड़के के बारे में भी पूछताछ की. छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसके परिवार वाले स्कूल पहुंच गए और हंगामा मचा दिया. उन्होंने शिक्षा विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि अगर फोन में कोई निजी जानकारी है, तो उसका दुरुपयोग हो सकता है.

आरोपी प्रिंसिपल ने जारी किया स्पष्टीकरण

शिक्षा निदेशालय (Rajasthan Directorate of Education) ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. रिपोर्ट में, प्रधानाचार्य ने लिखित रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने छात्र का फोन चेक किया था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने परीक्षा के दौरान यह देखने के लिए ऐसा किया था कि कहीं छात्र स्कूल में वीडियो तो नहीं बना रहा.

जांच ​​में इसे अनुशासनहीनता और छात्र की निजता का उल्लंघन (Violation of Privacy) पाया गया, और शिक्षा विभाग ने शकील अहमद को निलंबित कर दिया.