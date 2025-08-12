सीएम योगी से की जेवर विधायक ने मुलाकात, प्राधिकरणों से सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग

सीएम योगी (Photo : X)

ग्रेटर नोएडा, 12 अगस्त : जनपद गौतमबुद्धनगर में लगातार बढ़ रही गरीब मजदूरों एवं श्रमिकों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. यह मुलाकात 11 अगस्त 2025 की देर शाम लखनऊ स्थित कालिदास मार्ग पर हुई, जहां विधायक ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की. विधायक धीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा बसाए गए आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं अपेक्षित स्तर पर नहीं हैं. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इन प्राधिकरणों की आगामी भूखंड योजनाओं में सरकारी अस्पतालों के लिए भूमि आरक्षित की जाए और इन अस्पतालों की स्थापना एवं संचालन का खर्चा भी प्राधिकरण स्वयं वहन करें.

विधायक ने स्पष्ट कहा कि जिन प्राधिकरणों ने शहर बसाए हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वहां की जनता को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं. सरकार पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय प्राधिकरणों को अपनी आय का एक हिस्सा अस्पतालों की स्थापना में लगाना चाहिए.

उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में औद्योगिक विकास के साथ-साथ यहां गरीब मजदूरों और श्रमिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है. ऐसे में यह जरूरी है कि प्राधिकरण अपनी नई योजनाओं में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए अस्पतालों के लिए भूखंड आवंटित करें, ताकि बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों और प्राधिकरणों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश देने का आश्वासन दिया. विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहल न केवल वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाएगी, बल्कि भविष्य में होने वाली जनसंख्या वृद्धि के लिए भी एक मजबूत स्वास्थ्य आधार तैयार करेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे जनपद गौतमबुद्धनगर के लाखों श्रमिकों और आम नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा.