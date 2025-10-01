Jaunpur Shocking News: यूपी के जौनपुर में 75 वर्षीय बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से की शादी, सुहागरात के बाद मौत से गांव में फैली सनसनी

(Photo Credits Twitter)

Jaunpur Shocking News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को हैरानी में डाल दिया है. गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव में रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम ने 35 वर्षीय महिला से शादी रचाई थी, लेकिन शादी के ठीक बाद उनकी अचानक मौत हो गई. यह खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई और तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

पहली पत्नी के निधन के बाद की दूसरी शादी

बताया जा रहा है कि संगरू राम की पहली पत्नी का निधन लगभग एक वर्ष पहले हो गया था. संतान न होने के कारण वे अकेले ही खेती-बाड़ी का काम संभाल रहे थे. परिवार वालों ने उन्हें दोबारा शादी न करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और जीवनसाथी की तलाश खुद ही शुरू कर दी.

29 सितंबर को की 35 वर्षीय मनभावती से शादी

संगरू राम ने 29 सितंबर को जलालपुर क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय मनभावती से पहले कोर्ट मैरिज की और फिर मंदिर में सात फेरे लेकर विवाह को सामाजिक रूप दिया। मनभावती ने बताया कि संगरू राम ने शादी के वक्त कहा था,"तुम घर संभाल लेना, बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा।"

सुहागरात के अगले दिन बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मौत

शादी की रात दोनों देर रात तक साथ में वक्त बिताते रहे. लेकिन सुबह होते ही संगरू राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिवार वालों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद शादी की खुशियां कुछ ही घंटों में मातम में बदल गईं.

दिल्ली से आए भतीजों ने रोका अंतिम संस्कार

घटना के बाद गांव में तरह-तरह की बातें हो रही हैं। कोई इसे किस्मत का खेल बता रहा है तो कुछ लोग इसे संदेहास्पद मान रहे हैं. मामले में नया मोड़ तब आया जब दिल्ली में रहने वाले संगरू राम के भतीजे गांव पहुंचे और उन्होंने अंतिम संस्कार रोक दिया. उन्होंने मृत्यु को संदिग्ध बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पूरे गांव में इस मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, और लोग इस असामान्य विवाह व मौत को लेकर अलग-अलग कयास लगा रहे हैं.