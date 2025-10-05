Jammu and Kashmir Road Accident: जम्मू-कश्मीर में भीषण सड़क हादसा, चालक की मौत

श्रीनगर, 5 अक्टूबर : जम्मू-कश्मीर में शनिवार तड़के मध्यरात्रि के दौरान महोरे तहसील के समीप स्मादी मोड़ के पास एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें चालक की मौके पर मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, एक स्विफ्ट कार तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण अनियंत्रित हो गई. इसके बाद कार सड़क से फिसल गई और इस दुर्घटना में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान एडवोकेट बलबीर सिंह के रूप में हुई है, जो धर्मारी के निवासी और इंदर सिंह के पुत्र थे. बताया जा रहा है कि उन्होंने सड़क पर वाहन चलाते हुए अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रखा जिसके चलते यह भयानक हादसा हुआ.
दुर्घटना की सूचना मिलते ही महोरे पुलिस स्टेशन की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. यह सड़क दुर्घटना इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. नजारा देख लोग सदमे में पड़ गए थे कि क्या इस तरह से भी कोई सड़क हादसा हो सकता है. यह भी पढ़ें : ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट की शर्मनाक हरकत, महिला ने वीडियो शेयर कर लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप
इस घटना की वजह से सड़क पर जाम लग गया, जिससे यातायात बाधित रहा. ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर लगे ट्रैफिक को क्लियर किया, जिसके बाद अब लोगों की यातायात सुचारू हो गई है. स्थानीय लोग इस हादसे से सदमे में हैं. महोरे थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले की पूरी जांच की जा रही है. उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सड़क नियमों का पालन करें और अपने-अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें.