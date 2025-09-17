श्रीनगर, 17 सितंबर : जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने पखवाड़े भर चलने वाले 'सेवा पखवाड़ा' के शुभारंभ के अवसर पर रामबन-गूल रोड पर बेली ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पुल को रामबन के लोगों को समर्पित किया. उन्होंने सेना के बहादुर इंजीनियरों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बेली ब्रिज के निर्माण के लिए अथक परिश्रम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया. उपराज्यपाल ने कहा, "यह पुल रामबन, संगलदान और गूल क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए आशा और जीवन रेखा का प्रतीक है. यह संपर्क को बढ़ावा देगा और जीवन को आसान बनाएगा.

उन्‍होंने कहा कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, आर्थिक कठिनाइयां आई हैं और गूल, संगलदान और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग बाधित हुए हैं. यह बेली ब्रिज भारतीय सेना के समर्पण, विशेषज्ञता और अटूट सेवा का प्रमाण है. भारतीय सेना द्वारा प्रभावित समुदायों को महत्वपूर्ण संपर्क और सहायता प्रदान करने से इस पूरे क्षेत्र में एक नई आशा जगी है." यह भी पढ़ें : GST रेट कट से उपभोक्ताओं को 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

उपराज्यपाल ने इस अवसर पर भारतीय सेना और नागरिक प्रशासन को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह पुल रामबन, संगलदान, गूल और आसपास के क्षेत्रों के बीच संपर्क बहाल करेगा, जिससे आवश्यक आपूर्ति, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी. उन्होंने आगे कहा कि यह पुल इस बात को रेखांकित करता है कि ज़रूरत के समय में, भारतीय सेना हमेशा देश और उसके लोगों के साथ खड़ी रहती है.

इस अवसर पर मेजर जनरल एपीएस बल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) डेल्टा फोर्स, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मनदीप के भंडारी, रामबन के उपायुक्त मोहम्मद अलयास खान, 11 सेक्टर आरआर के कमांडर ब्रिगेडियर के. अरुण, डोडा-किश्तवाड़-रामबन रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल, सेना, नागरिक और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए.