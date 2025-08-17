खौफनाक VIDEO: जयपुर में मामूली झगड़े के बाद स्कॉर्पियो सवार ने शख्स को रौंदा, मौके पर ही हुई मौत

(Photo : X)

जयपुर में शनिवार को सड़क पर हुए एक झगड़े (रोड रेज) के दौरान एक बहुत ही दुखद घटना हुई. एक स्कॉर्पियो (Scorpio) कार ने 35 साल के एक आदमी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के एक बड़े अधिकारी आलोक सिंघल ने बताया कि मरने वाले व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर था. वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और जयपुर में मजदूरी करता था. हुआ ये कि सड़क पर एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक मारुति सुजुकी Brezza गाड़ी के बीच टक्कर हो गई.

टक्कर के बाद, स्कॉर्पियो में बैठे लोग बाहर निकले और Brezza के ड्राइवर से लड़ने लगे. आरोप है कि उन्होंने डंडों से Brezza गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए.

यह सब देखकर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए और स्कॉर्पियो वालों का विरोध करने लगे.

कैसे गई चंद्रशेखर की जान?

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि जब भीड़ और स्कॉर्पियो वालों के बीच बहस हो रही थी, तभी चंद्रशेखर सड़क पर गिर गया. भीड़ से घिरने के बाद, स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने वहां से तेज़ी से गाड़ी भगाई और भागते हुए नीचे गिरे चंद्रशेखर को कुचल दिया.

इस तरह एक मामूली सड़क हादसे के बाद हुए झगड़े में एक बेगुनाह की जान चली गई, जो सिर्फ़ वहां खड़ा होकर यह सब देख रहा था.

जयपुर में एक और हादसा

इसी दिन जयपुर में एक और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. एक तेज़ रफ़्तार कार ने सेना के एक रिटायर्ड जवान को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि 65 साल के नरसाराम जाजड़ा को कार लगभग 10 मीटर तक घसीटते हुए ले गई.