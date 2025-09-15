ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख पर पोर्टल डाउन, टैक्स पेयर्स की बढ़ी परेशानी

ITR Filing Last Date: 15 सितंबर 2025 को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख थी. जैसे ही डेडलाइन नजदीक आई, टैक्स पेयर्स आयकर विभाग की वेबसाइट पर रिटर्न भरने पहुंचे, लेकिन कई लोगों ने शिकायत की कि पोर्टल काम नहीं कर रहा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर करदाताओं ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि पोर्टल लोड नहीं हो रहा और भुगतान की प्रक्रिया भी बाधित है.

एक टैक्स पेयर ने पोस्ट किया, "क्या इनकम टैक्स पोर्टल काम कर रहा है? मेरे सीए ने कहा कि साइट डाउन है." दूसरे यूजर ने लिखा, "आईटीआर फाइल करना तो छोड़िए, एडवांस टैक्स पेमेंट भी नहीं हो रहा." कई लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए, जिससे साफ है कि तकनीकी दिक्कतों ने आखिरी दिन मुश्किलें बढ़ा दीं.

क्यों आ रही समस्या?

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेडलाइन के दिन अचानक ज्यादा ट्रैफिक बढ़ने के कारण पोर्टल पर लोड बढ़ गया. हर साल की तरह इस बार भी कई करदाता आखिरी दिन तक इंतजार करते रहे और एक साथ लॉगिन करने से वेबसाइट की स्पीड प्रभावित हुई.

Income-Tax पोर्टल कर रहा है काम?

Is the Income-Tax portal working? One very harried CA just told me it's down. "Ma'am so many filings are pending, I'm not able to do anything. Infosys is spending 18000 crore for a buyback, why aren't they investing more in this"😯 — Chandra R. Srikanth (@chandrarsrikant) September 15, 2025

ITR फाइलिंग तो छोड़िए, एडवांस टैक्स भुगतान भी नहीं कर रहा काम

What a bunch of ego-driven losers sitting in the Finance Ministry & Income Tax Dept. 🚨 Portal down for HOURS. 🚨 No acceptance, no accountability. 🚨 No due date extension. Forget ITR filing, even Advance Tax payment isn’t working. And yet, they’ll happily charge interest and… pic.twitter.com/tGpcCLH4Zx — CA Shubham Kothari (@CA_Shubham_Ko) September 15, 2025

यूजर ने आयकर पोर्टल के डाउन होने का स्क्रीनशॉट शेयर किया

@IncomeTaxIndia Income tax portal is down, unable to login since morning. I have already sent mail with PAN and mobile number but no response from the team. Citizens are paying tax but can't get a proper working site. If today is the last date to file ITR, then why is it down? pic.twitter.com/CgYP4d2bat — Nen (@Xenon_OT7) September 15, 2025

टैक्स पेयर्स की अपील: डेडलाइन बढ़ाई जाए

तकनीकी गड़बड़ी के चलते करदाताओं ने सरकार और आयकर विभाग से डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि जब पोर्टल काम ही नहीं कर रहा, तो समय पर रिटर्न भरना मुश्किल है. कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी इस मुद्दे को उठाया और राहत की मांग की.

आखिरी दिन तक न करें इंतजार

आईटीआर फाइल करने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आगे से ऐसे हालात से बचने के लिए करदाताओं को समय रहते अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए.