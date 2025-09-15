ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख पर पोर्टल डाउन, टैक्स पेयर्स की बढ़ी परेशानी

ITR Filing Last Date: 15 सितंबर 2025 को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख थी. जैसे ही डेडलाइन नजदीक आई, टैक्स पेयर्स आयकर विभाग की वेबसाइट पर रिटर्न भरने पहुंचे, लेकिन कई लोगों ने शिकायत की कि पोर्टल काम नहीं कर रहा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर करदाताओं ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि पोर्टल लोड नहीं हो रहा और भुगतान की प्रक्रिया भी बाधित है.

एक टैक्स पेयर ने पोस्ट किया, "क्या इनकम टैक्स पोर्टल काम कर रहा है? मेरे सीए ने कहा कि साइट डाउन है." दूसरे यूजर ने लिखा, "आईटीआर फाइल करना तो छोड़िए, एडवांस टैक्स पेमेंट भी नहीं हो रहा." कई लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए, जिससे साफ है कि तकनीकी दिक्कतों ने आखिरी दिन मुश्किलें बढ़ा दीं.

क्यों आ रही समस्या?

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेडलाइन के दिन अचानक ज्यादा ट्रैफिक बढ़ने के कारण पोर्टल पर लोड बढ़ गया. हर साल की तरह इस बार भी कई करदाता आखिरी दिन तक इंतजार करते रहे और एक साथ लॉगिन करने से वेबसाइट की स्पीड प्रभावित हुई.

Income-Tax पोर्टल कर रहा है काम?

ITR फाइलिंग तो छोड़िए, एडवांस टैक्स भुगतान भी नहीं कर रहा काम

यूजर ने आयकर पोर्टल के डाउन होने का स्क्रीनशॉट शेयर किया

टैक्स पेयर्स की अपील: डेडलाइन बढ़ाई जाए

तकनीकी गड़बड़ी के चलते करदाताओं ने सरकार और आयकर विभाग से डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि जब पोर्टल काम ही नहीं कर रहा, तो समय पर रिटर्न भरना मुश्किल है. कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी इस मुद्दे को उठाया और राहत की मांग की.

आखिरी दिन तक न करें इंतजार

आईटीआर फाइल करने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आगे से ऐसे हालात से बचने के लिए करदाताओं को समय रहते अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए.