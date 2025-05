'This is No Ceasefire': सीजफायर के बाद भी गोलीबारी कर रहा पाकिस्तान, CM उमर अब्दुल्ला ने VIDEO जारी कर उठाए सवाल

India Pakistan Ceasefire: भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को शाम 5 बजे जैसे ही सीजफायर का एलान हुआ, लोगों को उम्मीद जगी कि अब शायद शांति लौटेगी. लेकिन ये उम्मीद महज चार घंटे ही टिकी. रात होते-होते जम्मू-कश्मीर में फिर धमाके गूंजने लगे. श्रीनगर में 4 से 5 धमाके सुने गए. सांभा में सायरन बजने लगे. उधमपुर में ब्लैकआउट हो गया और पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने इंटरसेप्ट किया. सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी पर जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए.

उन्होंने ने एक्स पर लिखा, "आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ? श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनी गईं. यह कोई युद्ध विराम नहीं है. श्रीनगर के मध्य में हवाई रक्षा इकाइयों ने अभी-अभी गोलीबारी शुरू की है.''

ये भी पढें: India Pakistan Ceasefire: ‘सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी’: भारत ने सीजफायर की शर्तों को लेकर साफ किया रुख, पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी (Watch Video)

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025