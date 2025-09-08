Investment Fraud in Mumbai: कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग का सपना दिखाकर बुजुर्ग से 1.6 करोड़ की ठगी, पुलिस जांच में जुटी

मुंबई, 8 सितंबर: मुंबई के जुहू इलाके में एक 74 वर्षीय व्यवसायी के साथ इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर बजुर्ग व्यक्ति से 74 लाख की ठगी कर ली है है. ख्याति ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड के संचालक रुघानी ने अपनी शिकायत में कहा कि वह चार साल पहले बिजनेस ग्रुप के जरिए आरोपी से मिले थे. यह घटना तब सामने आई जब पीड़ित रमेश रुघानी ने पुलिस से संपर्क किया. नागपुर के व्यवसायी धनेश गुंडेचा की आरोपी के रूप में पहचान कर ली गई है. बुजुर्ग ने बताया कि गुंडेचा से मिलने के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई. जिसके बाद बुजुर्ग ने कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनूप कोठारी और अतुल जैन के साथ MOU साइन किया. यह भी पढ़ें: Mumbai Fraud: मुंबई में 71 वर्षीय महिला से 1.35 करोड़ की ठगी, शेयर बेचने से शुरू हुआ खेल

समझौते अनुसार रमेश रुघानी, धनेश गुंदेचा, अनूप कोठारी और अतुल जैन चारों पार्टनर्स को कैप्सूल निर्माण के लिए 25-25 प्रतिशत हिस्सेदारी देनी थी. चारों को कुल मिलाकर 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना था. जिसके बाद रमेश रुघानी ने ₹1.6 करोड़ रुपये कंपनी के बैक खाते में ट्रान्सफर कर दिए. लेकिन धनेश गुंदेचा ने काम से रिलेटेड मशीने खरीदने मं देरी की. कई बार तो उसने जल्द ही काम शुरू हो जाएगा इसका भी आश्वासन दिया. लेकिन बार बार देरी होती रही, जिसके बाद रमेश उघानी ने पार्टनरशिप में रहने से मना कर दिया और अपने पैसे वापस मांगे.

रुघानी के अनुसार आरोपी ने पैसे अपने पर्सन इस्तेमाल के लिए लगा दिए और वापस करने से इनकार कर दिया. जिसके बाद परेशान होकर रमेश रुघानी ने जुहू पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.