MIC Electronics Ltd Share Price: MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर ने मचाया धमाल, एक ही दिन में 20% चढ़ा, 5 साल में 1 लाख बन गए 1 करोड़
MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में 20% का जबरदस्त उछाल आया. (Photo: X)

Why MIC Electronics Stock Surged: शेयर बाजार में आज एक छोटी कंपनी MIC इलेक्ट्रॉनिक्स (MIC Electronics) के स्टॉक ने निवेशकों को मालामाल कर दिया. गुरुवार, 4 सितंबर को कंपनी के शेयर में 20% की तूफानी तेजी आई और यह ₹61.74 के स्तर पर पहुंच गया. यह इसका 12 हफ्तों का सबसे ऊंचा स्तर है. पिछले कुछ हफ्तों से बिकवाली का दबाव झेल रहे निवेशकों के लिए यह एक बड़ी राहत है.

आखिर क्यों आई इतनी बड़ी तेजी?

इस शानदार तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है सरकार का एक फैसला. बुधवार को GST काउंसिल ने एयर कंडीशनर (AC) और टेलीविजन (TV) पर लगने वाले GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया. बाजार के जानकारों का मानना है कि इस कटौती से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा MIC इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों को मिलेगा. इसी अच्छी खबर के चलते निवेशकों ने इस शेयर की जमकर खरीदारी की.

क्या करती है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स?

MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड LED प्रोडक्ट्स, मेडिकल उपकरण और ऑटोमोबाइल से जुड़े सामान बनाने का कारोबार करती है. भारत में LED डिस्प्ले का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. सरकार की 'स्मार्ट सिटी' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी योजनाओं से भी इस सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है. अनुमान है कि भारत में LED डिस्प्ले का बाजार करीब ₹2,000 करोड़ का है और यह हर साल 20% की दर से बढ़ रहा है.

कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रेलवे, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, विज्ञापनों और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में होता है. हाल ही में अगस्त के महीने में कंपनी को दक्षिण मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे से ₹1.73 करोड़ के ऑर्डर भी मिले हैं.

5 साल में दिया 10000% का अविश्वसनीय रिटर्न

भले ही पिछले कुछ हफ्तों से शेयर दबाव में था, लेकिन लंबी अवधि में इसने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है. पिछले पांच सालों में इस शेयर ने लगभग 9763% का हैरान करने वाला रिटर्न दिया है. इस दौरान, शेयर की कीमत ₹0.60 से बढ़कर आज ₹60 के पार पहुंच गई.

अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इस स्टॉक में ₹1 लाख लगाए होते और उसे अब तक होल्ड किया होता, तो आज उसकी कीमत बढ़कर लगभग ₹1 करोड़ हो गई होती. पिछले दो सालों में भी इस शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. साल 2024 में अब तक यह 150.44% और 2023 में 148% चढ़ चुका है.

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है. इसमें दिए गए विचार विशेषज्ञों या ब्रोकिंग कंपनियों के निजी विचार हैं. किसी भी तरह का निवेश करने से पहले कृपया प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.