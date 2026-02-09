Today's News Headlines 9th February 2026: आज की प्रमुख सुर्खियां 'परीक्षा पे चर्चा' से साइबर अपराध पर नकेल तक

School Assembly News Headlines Today

आज, 9 फरवरी, 2026 को देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सुर्खियों में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा 2026' के दूसरे भाग में छात्रों से संवाद किया, जिसका उद्देश्य परीक्षा के तनाव को कम करना और आत्मविश्वास बढ़ाना था. वहीं, दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़े अभियान 'ऑपरेशन साईहाॅक 3.0' के तहत सैकड़ों गिरफ्तारियां कीं और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया. इसके अतिरिक्त, देश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखा गया, जबकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएं जारी हैं.

प्रधानमंत्री की 'परीक्षा पे चर्चा 2026'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 'परीक्षा पे चर्चा 2026' के दूसरे भाग में देश भर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की. इस वार्षिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों को परीक्षा के दबाव से निपटने, तैयारी की रणनीति बनाने, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करना है. यह कार्यक्रम विभिन्न मंचों पर प्रसारित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देव मोगरा और असम के गुवाहाटी जैसे विभिन्न स्थानों से 'परीक्षा योद्धाओं' के साथ संवाद किया. इस पहल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप देखा जा रहा है, जिसका लक्ष्य परीक्षा के अनुभव को आत्मविश्वास और सकारात्मकता में बदलना है.

साइबर धोखाधड़ी पर दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन साईहाॅक 3.0'

दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक अभियान 'ऑपरेशन साईहाॅक 3.0' चलाया। इस 48 घंटे के ऑपरेशन के दौरान दिल्ली सहित 10 से अधिक राज्यों में छापेमारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 955 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इस अभियान के तहत 627 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है. अधिकारियों के अनुसार, साइबर धोखाधड़ी एक संगठित और अंतरराज्यीय आपराधिक गतिविधि बन गई है, और 'ऑपरेशन साईहाॅक' का उद्देश्य साइबर धोखेबाजों के परिचालन स्थान, वित्तीय पहुंच और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बाधित करना है.

देश भर में मौसम का बदलता मिजाज

फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है. सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 48 घंटों में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है. महाराष्ट्र सहित देश के कुछ अन्य राज्यों में भी बेमौसम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे किसानों और आम जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका है.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा

अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएं जारी हैं. जहां कुछ विशेषज्ञों और राजनेताओं ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है, वहीं शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जैसे कुछ नेताओं ने इस समझौते की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसे "विश्वासघाती समझौता" करार दिया है और सरकार से इस पर संसद में चर्चा करने की मांग की है. इस बीच, अमेरिकी सांसद ब्रैंडन गिल की डलास को पाकिस्तान जैसा बताने वाली टिप्पणी ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है.