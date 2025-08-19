Mumbai High Tide And Rain Today: मुंबई में भारी बारिश और हाई टाइड का कहर, रेड अलर्ट जारी, जनजीवन अस्त-व्यस्त

मुंबई में आज भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है. जलभराव से लोकल ट्रेन और उड़ान सेवाएं प्रभावित हैं. (Photo: X)

मुंबई, 19 अगस्त 2025: मुंबई में आज सुबह से हो रही भारी बारिश (Heavy Rains in Mumbai) ने पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बिगड़ते हालात को देखते हुए मुंबई रेड अलर्ट (Mumbai Red Alert) जारी किया है. शहर में जगह-जगह भारी जलभराव (Water Logging) की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

IMD मुंबई द्वारा जारी Mumbai Weather Forecast के अनुसार, अगले 24 घंटों तक शहर और उपनगरों में मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना है. तेज हवाओं (windy weather) ने भी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है. Today Weather Report के मुताबिक, बारिश के साथ-साथ आज दोपहर को एक बड़ा हाई टाइड (High Tide in Mumbai Today) भी आने वाला है, जिससे जलभराव की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है.

लाइफलाइन पर ब्रेक, उड़ानें प्रभावित

Mumbai local train news today के अनुसार, ट्रैक पर पानी भरने के कारण मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. मध्य, पश्चिमी और हार्बर लाइनों पर ट्रेनें 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हैं, और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. News Today यह है कि कई स्टेशनों पर यात्री फंसे हुए हैं.

खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है. मुंबई एयरपोर्ट पर कई Flights अपने निर्धारित समय से देरी से उड़ान भर रही हैं, और कुछ को रद्द भी किया गया है. यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी Flight की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है.

पुणे में भी बारिश का कहर

सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि Pune Rain News के अनुसार पुणे में भी भारी बारिश हो रही है. Pune Weather today भी खराब बना हुआ है और शहर के कई हिस्सों से जलभराव की खबरें आ रही हैं.

Live News Mumbai की रिपोर्ट के अनुसार, अंधेरी, सायन, हिंदमाता और कुर्ला जैसे निचले इलाकों में Water Logging in Mumbai Today की सबसे ज्यादा समस्या देखी जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरी न हो तो घरों से बाहर न निकलें और समुद्र के पास जाने से बचें. आपदा प्रबंधन की टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर हैं.