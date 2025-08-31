Exam Form 17 Date Extended: SSC और HSC के विद्यार्थियों के लिए दिलासा, परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ी, अब इस डेट तक भर सकते है फॉर्म

Exam Form 17 Date Extended: बारवीं (12th) और दसवीं (10th) की परीक्षा देनेवाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. परीक्षा देने के लिए फॉर्म नंबर 17 क भरने की डेट आगे बढ़ाई गई है. जिसके कारण छात्रों (Students) को बड़ा दिलासा मिला है. नई तारीख के मुताबिक़ अब छात्र 15 सितंबर तक आवेदन (Application) भर सकते है. जिन छात्रों को परीक्षा देनी है और उन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है तो ऐसे छात्र अब 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते है. जानकारी के मुताबिक़ 10वीं और 12वीं के लिए 17वीं परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. छात्र 15 सितंबर तक कक्षा 17 के लिए आवेदन पत्र भर सकेंगे.

इससे पहले अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी.छात्र 1,110 रुपये का परीक्षा शुल्क देकर परीक्षा दे सकेंगे.

छात्रों को बड़ी राहत

यह परीक्षा उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो नियमित स्कूल (Regular School) नहीं जा पाते या शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते. जिन छात्रों की शिक्षा बाधित हुई है, वे इस परीक्षा के माध्यम से अपना शैक्षणिक वर्ष पूरा करते हैं.फॉर्म 17 भरने के लिए छात्रों को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://www.mahahsscboard.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा.

सीधे दे सकते है दसवी और बारवीं की परीक्षा

छात्र फॉर्म 17 भरकर सीधे 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे.इसके लिए उनके पास स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति, या यदि उनके पास नहीं है तो उसकी दूसरी प्रति, तथा शपथ पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट आकार का फोटो जैसे दस्तावेज होने चाहिए.इस फॉर्म को भरने के लिए छात्रों को 1,110 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fee), 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस और 100 रुपये लेट फीस देनी होगी. फॉर्म 17 भरने के बाद छात्रों को इसका प्रिंटआउट लेना होगा.