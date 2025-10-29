MHADA Pune Lottery 2025: पुणे में घर खरीदने का सुनहरा मौका, म्हाडा ने 4,186 घरों के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाई, अब 20 नवंबर तक कर सकते हैं एप्लिकेशन

(Photo Credits File)

MHADA Pune Lottery 2025: पुणे में म्हाडा का जो लोग घर खरीदने का सपना देख रहे हैं. उनके लिए यह खबर खास हैं. महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) की चल रही हाउसिंग लॉटरी के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है. पुणे हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि को 20 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. म्हाडा इया इस फैसले से नागरिकों को पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, PMRDA क्षेत्र और सोलापुर, कोल्हापुर तथा सांगली जिलों में कुल 4,186 किफायती घरों के लिए पंजीकरण पूरा करने का अतिरिक्त समय मिलेगा.

ड्रॉ 11 दिसंबर 2025 को

म्हाडा की तरफ आवेदन की डेट बढाए जाने के बाद अब लकी ड्रॉ 11 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित किया जाएगा. आवेदक ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) का भुगतान ऑनलाइन 20 नवंबर तक कर सकते हैं, जबकि RTGS या NEFT लेनदेन 21 नवंबर 2025 को बैंकिंग घंटों की समाप्ति तक स्वीकार किए जाएंगे. यह भी पढ़े: MHADA Lottery 2025: लोगों का घर का सपना हुआ पूरा! म्हाडा के कोंकण मंडल ने 5,354 आवास और 77 प्लॉट्स के लिए निकाली लॉटरी

इन शर्तों के साथ मिलेंगे घर

MHADA हाउसिंग स्कीम के तहत 1,683 फ्लैट (फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ड आधार पर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 299 फ्लैट (FCFS आधार पर)

PMRDA क्षेत्र में 15% इनक्लूसिव हाउसिंग स्कीम के तहत 864 फ्लैट

PMC, PCMC और PMRDA सीमाओं में 20% इनक्लूसिव हाउसिंग स्कीम के तहत 3,222 फ्लैट. लोगों की मांग के बाद समय सीमा बढ़ाई गई

पुणे बोर्ड के मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे ने कहा कि यह विस्तार नागरिकों की कई मांगों के बाद किया गया है, जिन्होंने दस्तावेज जुटाने और आवेदन पूरा करने के लिए अधिक समय की मांग की थी. उन्होंने आवेदकों से केवल आधिकारिक MHADA पोर्टल्स — https://lottery.mhada.gov.in और https://bookmyhome.mhada.gov.in — का उपयोग करने की अपील की है, विशेष रूप से FCFS पंजीकरण के लिए.

पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी बुकलेट https://housing.mhada.gov.in पर उपलब्ध है.

मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

आवेदकों के सहायता के लिए MHADA ने हेल्पलाइन 022-69468100 जारी किए किए हैं. जिस नंबर पर फोन कर आवेदन कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. साकोरे ने कहा कि MHADA ने इस लॉटरी के लिए कोई निजी एजेंट या ब्रोकर नियुक्त नहीं किया है. नागरिक अनधिकृत मध्यस्थों से बचें, क्योंकि आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स के बाहर कोई निजी लेनदेन आवेदक के अपने जोखिम पर होगा.