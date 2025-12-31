PM Ujjwala Yojana: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? जानें किसे मिल सकता है मुफ्त गैस कनेक्शन और कैसे करें आवेदन

(Photo Credits FB)

PM Ujjwala Yojana: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन (LPG) उपलब्ध कराना है. लकड़ी, कोयले और गोबर के उपलों से निकलने वाले हानिकारक धुएं से महिलाओं को बचाने के लिए इस योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए जाते हैं.

उज्ज्वला योजना क्या है?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी. इसके बाद उज्ज्वला 2.0 को लॉन्च किया गया, जिसमें नियमों को और अधिक सरल बनाया गया. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ-साथ पहला भरा हुआ सिलेंडर और गैस चूल्हा (हॉट प्लेट) भी मुफ्त प्रदान किया जाता है. अब तक करोड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर धुएं से मुक्त रसोई का सपना पूरा कर चुकी हैं.

किसे मिल सकता है योजना का लाभ? (पात्रता)

सरकार ने इस योजना के लिए कुछ कड़े लेकिन स्पष्ट पात्रता मानदंड तय किए हैं:

केवल महिलाओं के लिए: आवेदन केवल परिवार की किसी वयस्क महिला (18 वर्ष से अधिक) के नाम पर ही किया जा सकता है।

आर्थिक श्रेणी: आवेदक महिला SC/ST, अंत्योदय अन्न योजना, या अत्यंत पिछड़ी श्रेणी (MBC) से होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले अन्य परिवार भी इसके पात्र हैं।

नया कनेक्शन: आवेदक के घर में पहले से परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई भी LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए.

दस्तावेज: आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

आधार कार्ड (पहचान और पते के प्रमाण के लिए).

सक्रिय बैंक खाता और IFSC कोड.

राशन कार्ड (परिवार के सदस्यों के नाम के साथ).

पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर.

आवेदन करने का तरीका

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन:

आधिकारिक वेबसाइट pmuy.gov.in पर जाएं। 'Apply for New Ujjwala 2.0 Connection' के विकल्प पर क्लिक करें। अपनी पसंद की कंपनी (Indane, Bharat Gas या HP Gas) का चुनाव करें। आवश्यक विवरण भरकर और दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें।

ऑफलाइन आवेदन:

अपने नजदीकी गैस वितरण केंद्र (एजेंसी) पर जाएं.

वहां से उज्ज्वला योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.

फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ वहीं जमा कर दें.

दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपको गैस कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा.

योजना के मुख्य लाभ

इस योजना के तहत लाभार्थी को गैस कनेक्शन के लिए कोई सुरक्षा राशि (Security Deposit) नहीं देनी पड़ती। साथ ही, उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेंडर रिफिल पर सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे भविष्य में सिलेंडर भरवाना उनके लिए किफायती हो जाता है.