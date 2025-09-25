प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में 'इंटरनेशनल ट्रेड शो' का उद्घाटन किया, उत्तर प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बताया

PM Modi | ANI

ग्रेटर नोएडा, 25 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित ‘इंटरनेशनल ट्रेड शो’(International Trade Show) का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने देश-विदेश के निवेशकों से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं और यह निवेश के लिए एक उभरता हुआ केंद्र बन चुका है. उत्तर प्रदेश की प्रगति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "उत्तर प्रदेश निवेश के लिए अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है. पिछले कुछ सालों में यहां कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं, जिससे लॉजिस्टिक लागत में उल्लेखनीय कमी आई है."

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है. यह सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य है. हैरिटेज टूरिज्म में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और नमामि गंगे जैसे अभियानों ने उत्तर प्रदेश को क्रूज टूरिज्म के लिए उसके मैप पर लाकर अपना स्थान बनाया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' योजना की सराहना की. पीएम मोदी ने कहा, "इसने राज्य के कई जिलों के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया है. मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है." यह भी पढ़े : UP International Trade Show: ‘यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो’ का शुभारंभ, सीएम योगी ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश बना देश का ग्रोथ इंजन’

पीएम ने बताया कि आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं, उसमें से 55 प्रतिशत मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं. इसके साथ ही, यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा. उन्होंने जानकारी दी कि यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है.

रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भूमिका पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, "हमारी सेनाएं स्वदेशी उपकरण चाहती हैं. दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं. इसलिए भारत में ही हम बायब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं. पुर्जा-पुर्जा पर मेड इन इंडिया की छाप हो, ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं. उत्तर प्रदेश इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है. बहुत जल्द रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री से एके 203 राइफल का उत्पादन शुरू होने वाला है. यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जहां ब्रह्मोस मिसाइल समेत अनेक अस्त्र-शस्त्र का निर्माण शुरू हो चुका है."

प्रधानमंत्री ने निवेशकों से अपील की कि वे उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए निवेश करें. उन्होंने कहा, "मैं सभी से आह्वान करता हूं कि उत्तर प्रदेश में निवेश करें. राज्य में मैन्युफैक्चरिंग करें. यहां लाखों एमएसएमई का मजबूत नेटवर्क है. यह लगातार बढ़ रहा है. इनके सामर्थ का इस्तेमाल करके एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं पर बनाएं. इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार आपके साथ है." उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय को याद किया.

उन्होंने कहा, "हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म-जयंती है. दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी. अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है, उसका उदय. गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है और इसमें ही सामाजिक न्याय की मजबूती निहित है. विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है."