PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त कब होगी जारी, जानें लेटेस्ट अपडेट

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने का सिलसिला जारी है। हाल ही में, 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी, असम से इस योजना की 22वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान केंद्र सरकार ने लगभग 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर (DBT) की थी।

कब आएगी अगली (23वीं) किस्त?

योजना के नियमों और पिछले सालों के भुगतान चक्र को देखें तो पीएम किसान की किस्त हर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। चूंकि 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई है, इसलिए विशेषज्ञों और संभावित कार्यक्रम के अनुसार, 23वीं किस्त जून से जुलाई 2026 के बीच आने की प्रबल संभावना है. यह भी पढ़े: PM Kisan 23rd Installment Update: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त कब आएगी? जानें संभावित तारीख और स्टेटस चेक करने का तरीका

हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक अगली किस्त की कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें और सटीक अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर नजर रखें.

पात्रता और ई-केवाईसी की अनिवार्यता

योजना का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं अनिवार्य हैं. यदि आपने अभी तक ये कार्य पूरे नहीं किए हैं, तो अपनी अगली किस्त रुक सकती है:

ई-केवाईसी (e-KYC): यह अनिवार्य है। आप इसे पीएम किसान पोर्टल, 'नारीशक्ति दूत' (यदि लागू हो) या अपने नजदीकी सीएससी (CSC) केंद्र पर जाकर आधार ओटीपी (OTP) या बायोमेट्रिक के जरिए करा सकते हैं.

आधार लिंकिंग: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो.

भूलेख सत्यापन (Land Records Verification): पोर्टल पर जाकर जांचें कि आपके जमीन के रिकॉर्ड सत्यापित हैं या नहीं।

लाभार्थी स्थिति (Status) कैसे चेक करें?

किसान घर बैठे अपनी भुगतान स्थिति देख सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

'Farmers Corner' में जाकर 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करें।

अपना पंजीकरण नंबर (Registration Number) या आधार नंबर दर्ज करें।

ओटीपी वेरिफाई करें, जिसके बाद आपकी किस्त का विवरण और पिछली भुगतान हिस्ट्री स्क्रीन पर दिखाई देगी.

यदि आपकी स्थिति में 'Pending' या 'Excluded' दिखाई दे रहा है, तो तुरंत अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय या पोर्टल पर दिए गए हेल्पडेस्क नंबर पर संपर्क करें.

नोट: पीएम किसान योजना की आधिकारिक सूचनाएं केवल सरकार द्वारा संचालित वेबसाइटों और पीआईबी (PIB) के माध्यम से ही जारी की जाती हैं। किसी भी अपुष्ट वेबसाइट या ऐप पर अपनी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी साझा न करें।