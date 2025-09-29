Mumbai Metro 3: ऐतिहासिक धरोहर को ध्यान में रखकर बनाया गया है हुतात्मा चौक स्टेशन का डिजाइन, देखें तस्वीरें
Hutatma Chowk Station | X @MumbaiMetro3

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने हुतात्मा चौक मेट्रो स्टेशन के डिज़ाइन पर उठे सवालों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. MMRC ने कहा कि स्टेशन का पूरा निर्माण कार्य डी.एन. रोड, फ्लोरा फाउंटेन और हुतात्मा चौक स्मारक जैसी ऐतिहासिक धरोहरों की सुंदरता और मौलिकता को ध्यान में रखकर किया गया है. MMRC के मुताबिक, लिफ्ट शाफ्ट और कुछ वेंटिलेशन स्ट्रक्चर को छोड़कर स्टेशन से जुड़े सभी निर्माण कार्य भूमिगत किए गए हैं. इससे इलाके की ऐतिहासिक और वास्तुकला पहचान पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

स्टेशन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स को खुला (Open-to-Air) रखा गया है. इनमें पत्थर और कांच का इस्तेमाल किया गया है ताकि वे आसपास की धरोहर इमारतों के साथ मेल खा सकें. इन पर कोई छतरी या शेड नहीं होगा. MMRC का कहना है कि दुनिया के कई हेरिटेज ज़ोन्स में यही डिज़ाइन प्रैक्टिस अपनाई जाती है.

देखें हुतात्मा चौक स्टेशन की तस्वीरें

सुरक्षा और बारिश से बचाव की व्यवस्था

लोगों की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं. एस्केलेटर पूरी तरह आउटडोर उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और बारिश के पानी की निकासी व बाढ़ रोकथाम की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है.

हेरिटेज कमेटी से मिली मंजूरी

MMRC ने बताया कि यह डिजाइन हेरिटेज आर्किटेक्ट्स की सलाह से बनाया गया है और इसे मुंबई हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी (NOC) भी मिल चुकी है.