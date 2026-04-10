Ladki Bahin Yojana e-KYC Deadline: लाड़की बहन योजना की ई-केवाईसी के लिए 30 अप्रैल अंतिम डेट, प्रक्रिया पूरी न होने पर रुक सकती है किस्त

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Ladki Bahin Yojana e-KYC Deadline: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'माझी लाड़की बहन योजना' के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को 30 अप्रैल, 2026 तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है. शासन ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं की ई-केवाईसी लंबित रहेगी, उनकी अगली किस्तों का भुगतान रोका जा सकता है.

क्यों अनिवार्य है ई-केवाईसी?

सरकार का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक सहायता सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचे. ई-केवाईसी के माध्यम से आधार कार्ड और बैंक खाते का सत्यापन (Verification) किया जाता है. कई मामलों में आधार लिंक न होने या बैंक जानकारी अपडेट न होने के कारण तकनीकी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए यह समयसीमा तय की गई है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहनों को e-KYC सुधार के लिए अब 30 अप्रैल तक का एक और मौका, प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर क़िस्त रूक सकती है

प्रक्रिया पूरी न करने पर होगा नुकसान

वर्तमान में इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि 30 अप्रैल तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो संबंधित लाभार्थी को 'अपात्र' या 'लंबित' श्रेणी में डाल दिया जाएगा. इससे डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाने वाली राशि बैंक खाते में जमा नहीं हो सकेगी.

ई-केवाईसी कैसे पूरी करें?

लाभार्थी महिलाएं निम्नलिखित तरीकों से अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं:

नारी शक्ति दूत ऐप: महिलाएं अपने मोबाइल पर 'नारी शक्ति दूत' ऐप के माध्यम से स्वयं ई-केवाईसी कर सकती हैं.

सीएससी (CSC) सेंटर: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या महा-ई-सेवा केंद्र पर जाकर आधार प्रमाणीकरण कराया जा सकता है.

आधिकारिक पोर्टल: योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके भी आधार लिंक करने की सुविधा उपलब्ध है.

आवश्यक दस्तावेज

प्रक्रिया को पूरा करने के लिए महिलाओं के पास अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है. मोबाइल पर आने वाले ओटीपी (OTP) के जरिए ही सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न होगी.

सरकार की अपील

महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपील की है कि अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए लाभार्थी जल्द से जल्द अपनी केवाईसी (KYC) अपडेट करा लें. राज्य भर में आंगनवाड़ी सेविकाओं और स्थानीय प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे महिलाओं को इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में सहायता प्रदान करें.