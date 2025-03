Fact Check: श्रम मंत्रालय में सरकारी नौकरी का दावा निकला फर्जी, सरकार ने जारी किया अलर्ट; फर्जी विज्ञापनों से रहें सतर्क

Fact Check: आजकल सोशल मीडिया पर कई फर्जी विज्ञापन घूम रहे हैं, जो लोगों को सरकारी नौकरियों का झांसा देकर ठगने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन वायरल हुआ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत नौकरी देने का दावा किया गया. लेकिन सरकार की ओर से इसकी सच्चाई सामने आ गई है. भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है.

PIB ने साफ किया कि यह विज्ञापन श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) से जुड़ा नहीं है और इस पर विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है.

An advertisement circulating on Instagram claims to offer employment opportunities under the @LabourMinistry#PIBFactCheck

❌This claim is #Fake

✅This advertisement is not associated with the Ministry of Labour and Employment

✅If you suspect any central government-related… pic.twitter.com/UdmZbYKSyr

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 1, 2025