Ambedkar Jayanti 2026: सेंट्रल रेलवे का बड़ा फैसला, अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को CSMT-कल्याण और पनवेल रूट पर चलेंगी स्पेशल मिडनाइट ट्रेनें

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Ambedkar Jayanti 2026: डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती, जिसे भीम जयंती के रूप में मनाया जाता है, के अवसर पर मुंबई में भारी संख्या में अनुयायियों के जुटने की उम्मीद है। 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए, मध्य रेलवे और बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था की घोषणा की है.

मध्य रेलवे द्वारा संचालित विशेष ट्रेनें

मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन ने यात्रियों की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए मुख्य लाइन और हार्बर लाइन पर विशेष मध्यरात्रि ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है: यह भी पढ़े: Baba Saheb Ambedkar Jayanti 2026: बाबासाहेब अंबेडकर जयंती को विचारों के उत्सव के रूप में मनाएं, सीएम फडणवीस की अपील

सीएसएमटी–कल्याण मार्ग: सीएसएमटी से कल्याण के लिए ट्रेन रात 1:30 बजे रवाना होगी, जो 3:00 बजे कल्याण पहुंचेगी। इसी तरह, कल्याण से सीएसएमटी के लिए ट्रेन रात 1:30 बजे रवाना होकर 3:00 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी.

सीएसएमटी–पनवेल मार्ग (हार्बर लाइन): सीएसएमटी से पनवेल के लिए ट्रेन रात 1:30 बजे रवाना होगी और 2:50 बजे पनवेल पहुंचेगी. पनवेल से सीएसएमटी के लिए ट्रेन रात 1:30 बजे रवाना होकर 2:50 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी.

बेस्ट (BEST) की अतिरिक्त बस सेवाएं

रेलवे के अलावा, बेस्ट (BEST) भी दादर स्टेशन से शिवाजी पार्क और चैत्यभूमि के बीच अतिरिक्त बस सेवाएं चलाएगी. ये सेवाएं 14 अप्रैल को मध्यरात्रि 12:01 बजे से रात 10:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी. यह व्यवस्था विशेष रूप से चैत्यभूमि जाने वाले अनुयायियों को सुगम आवागमन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है.

प्रशासन द्वारा सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम

कोंकण संभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित एक समीक्षा बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है. डॉ. अंबेडकर की जयंती पर लाखों अनुयायियों के चैत्यभूमि पहुंचने की संभावना को देखते हुए, पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं.

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

चैत्यभूमि क्षेत्र में सीसीटीवी निगरानी और भारी पुलिस बल की तैनाती।

स्वच्छता, पीने के पानी, अस्थायी शौचालय और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक प्रबंध।

आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस की तैनाती और एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष (Central Control Room) की स्थापना.

प्रशासन ने सभी आगंतुकों से सहयोग करने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है ताकि जयंती समारोह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.