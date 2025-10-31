Indira Gandhi Death Anniversary 2025: मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा गांधी को किया याद, बताया प्रेरणा का स्रोत

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर : देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि (Indira Gandhi Death Anniversary) पर श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) में मंत्री डॉ. विश्वजीत कदम और कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के साहस, नेतृत्व और देशभक्ति को याद किया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा गांधी को नमन करते हुए एक आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में उनके शब्दों को याद करते हुए लिखा, "जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी और जब मेरी जान जाएगी तब मैं ये कह सकती हूं कि एक-एक खून का कतरा जितना मेरा है, वह एक-एक खून का कतरा …एक भारत को जीवित करेगा."

खड़गे ने आगे कहा कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में इंदिरा गांधी की भूमिका अतुलनीय थी. उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता ने एक सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भारत की नींव रखी. उन्होंने कहा कि आज भी इंदिरा गांधी का साहस और समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है. इसी क्रम में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री डॉ. विश्वजीत कदम ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, लौह महिला और भारत रत्न इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि. उन्होंने जो साहस, निर्णायकता और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण दिखाया, वह आज भी प्रेरणा देता है."

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी इंदिरा गांधी को याद करते हुए आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रही हूं. वहीं, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से भी एक श्रद्धांजलि वीडियो संदेश जारी किया गया. पार्टी ने वीडियो संदेश को शेयर करते हुए 'एक्स' पोस्ट में संक्षेप में लिखा, "शक्ति, साहस, संकल्प: श्रीमती इंदिरा गांधी." इंदिरा गांधी को देश की राजनीति में उनकी निर्णायक सोच, दृढ़ निश्चय और निर्भीक निर्णयों के लिए जाना जाता है.