BREAKING: भारतीय वायुसेना चीफ एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह ने PM मोदी से की मुलाकात

पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव में तेजी आई है. आज भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह ने इस गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार, इस मुलाकात में सीमा पर बढ़ते तनाव और सुरक्षा पर विचार-विमर्श हुआ.

वहीं कल शाम नौसेना चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, और दोनों देशों की सेनाएं चौकस हैं.

Indian Air Force Chief Air Marshal Amar Preet Singh is meeting Prime Minister Narendra Modi right now: Sources pic.twitter.com/qytnt88F0G

— ANI (@ANI) May 4, 2025