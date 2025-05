भारत ने तुर्की को दिया बड़ा झटका; Celebi Airport सर्विसेज का लाइसेंस किया कैंसिंल; देश के सभी एयरपोर्ट से होगी छुट्टी

भारत सरकार ने तुर्की की एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है. यह कंपनी देश के कई बड़े हवाई अड्डों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई पर यात्रियों, कार्गो और एयरसाइड ऑपरेशन्स जैसे अहम कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रही थी. सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि भारत अब तुर्की से सख्ती से निपटने के मूड में है.

इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह तुर्की का खुला पाकिस्तान समर्थक रुख है. हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देते हुए, भारत की सैन्य कार्रवाई की निंदा की और पाकिस्तान को ड्रोन जैसे सैन्य उपकरणों की आपूर्ति भी की. इससे भारत में नाराजगी बढ़ी और तुर्की के खिलाफ सार्वजनिक गुस्सा भी देखने को मिला.

Bureau of Civil Aviation Security revokes security clearance for Celebi Airport Services India Pvt Ltd with immediate effect in the "interest of national security" pic.twitter.com/A4YGBtUQcc

— ANI (@ANI) May 15, 2025