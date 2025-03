Income Tax Raid On Parle-G: मुंबई में पार्ले-जी फैक्ट्री पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा, बिस्किट कंपनी पर के वित्तीय दस्तावेजों की जारी जांच

मुंबई: आयकर (IT) विभाग ने शुक्रवार, 7 मार्च को मुंबई के विले पार्ले स्थित पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो पार्ले-जी बिस्किट का निर्माण करता है, पर छापेमारी की. हालांकि, इस तलाशी की सटीक वजह अभी तक सामने नहीं आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के गुजरात के कच्छ स्थित कार्यालयों और फैक्ट्रियों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी की आर्थिक शाखा वर्तमान में कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है. यह तलाशी आयकर विभाग की विदेशी संपत्ति इकाई और जांच विंग द्वारा संचालित की जा रही है. आईएएनएस के मुताबिक, अधिकारियों की एक विशेष टीम इस जांच को अंजाम दे रही है.

पार्ले प्रोडक्ट्स की स्थापना 1929 में हुई थी और माना जाता है कि इसका नाम मुंबई के विले पार्ले क्षेत्र से प्रेरित है. 1938 में, कंपनी ने पार्ले-ग्लूको नाम से बिस्किट लॉन्च किए, जो काफी लोकप्रिय हुए. हालांकि, भारत की स्वतंत्रता के बाद कुछ समय के लिए उत्पादन बंद हो गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से शुरू किया गया.

#BREAKING: The Income Tax Department is conducting a search at Parle Products Pvt Ltd in Mumbai. The firm manufactures biscuits like Parle-G. The search is led by the Foreign Assets Unit and the Investigation Wing of the Income Tax Department pic.twitter.com/wzbvENGUBk

— IANS (@ians_india) March 7, 2025