Satara Shocker: एकतरफा प्यार में सनकी युवक ने छात्रा की गर्दन पर लगाया चाकू, लोगों ने पकड़ने के बाद जमकर की पिटाई, सातारा का VIDEO आया सामने

सातारा, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के सातारा में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक सनकी युवक ने एकतरफा प्यार में एक नाबालिग छात्रा को अपनी बांह में जकड़ लिया और चाकू उसके गर्दन पर लगाया. इस दौरान मौके पर काफी लोग मौजूद थे, इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. इस युवक को पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया और चाकू नीचे रखकर बात करने की गुजारिश की, लेकिन इसने किसी की बात नहीं मानी. इस दौरान ये युवक कभी चाकू हवा में लहराता तो कभी छात्रा की गर्दन पर रख रहा था. इस दौरान छात्रा ने भी उसे छोड़ देने की गुजारिश की. लेकिन इस युवक के सिर पर पागलपन सवार था. इस दौरान देख सकते है की काफी लोग मौजूद है.

इस घटना का वीडियो सामने आया है. जिसमें लोग उसे समझा रहे है और महिला चिल्ला रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @indiabrains नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Satara: नई SUV लेने पर युवकों ने किया सड़क पर तमाशा! रील बनाने के लिए पुणे बेंगलुरु हाईवे कर दिया ब्लॉक, सातारा पुलिस ने किया मामला दर्ज;VIDEO

सिरफिरे युवक ने नाबालिग छात्रा के गर्दन पर रखा चाकू

**Minor Girl in Maharashtra's Satara Threatened with Knife by 18-Year-Old Youth**

An 18-year-old youth allegedly threatened a 10th-grade minor girl by holding a knife to her neck in Satara, Maharashtra.

The accused had been persistently pressuring the girl to reciprocate… pic.twitter.com/W4P3nCbNQc

