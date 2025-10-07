Lucknow Shocker: ऑनलाइन गेम की लत ने बनाया हैवान! लखनऊ में बेटे ने पेचकस और सिलेंडर से हमला कर की मां की हत्या

Credit-(Pixabay)

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: ऑनलाइन गेम (Online Game ) के कारण कई युवा नाबालिग अब तक अपनी जान गंवा चुके है. ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद पिछले दिनों एक नाबालिग ने आत्महत्या कर ली थी. अब लखनऊ (Lucknow) से एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसको सभी ने हिलाकर रख दिया है. यहां पर एक 20 साल के युवक को ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलने की लत थी,इस गेम में उसने भारी रकम गंवा दी थी. उसने कई एप से लोन लिया था. जिसके कारण वह इस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी मां के गहने चुराने लगा, जब मां ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसके बीच और मां के बीच विवाद हुआ.

इसके बाद इस युवक ने मां की गर्दन पर पेचकस से वार कर और इसके बाद सिलेंडर से वार कर उसकी हत्या (Murder) कर दी. ये भी पढ़े:Lucknow Shocker: लखनऊ में ऑनलाइन गेम की लत बनी जानलेवा! 6वीं के छात्र ने फ्री फायर में 13 लाख रूपए हारने के बाद किया सुसाइड; VIDEO

क्या है पूरा मामला?

आरोपी का नाम निखिल बताया जा रहा है.पुलिस (Police) के मुताबिक़ निखिल को ऑनलाइन गेम एविएटर (Aviator) खेलने की बुरी आदत थी, जिसमें उसने भारी रकम गंवा दी थी. अपना नुकसान पूरा करने के लिए निखिल ने कई ऐप-आधारित लोन (App-Based Loan) लिए थे. इन लोन पर भारी ब्याज और छुपे चार्जेस के चलते वह हजारों रुपये के कर्ज में डूब गया.जब वह कर्ज नहीं चुका पाया, तो उसने घर से अपनी मां के गहने चोरी करने शुरू कर दिए.3 अक्टूबर को निखिल की मां रेशमा यादव ने उसे गहने चोरी करते हुए पकड़ लिया.इस पर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर निखिल ने मां पर हमला कर दिया.पुलिस के मुताबिक, उसने अपनी मां की पेचकस और सिलेंडर से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

डकैती का झूठा नाटक रचा

हत्या (Murder) के बाद निखिल ने घर का सामान बिखेर दिया ताकि यह लगे कि घर में डकैती हुई है. इसके बाद उसने अपने पिता को फोन कर बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उस पर और उसकी मां पर हमला किया. लेकिन पुलिस जांच में यह कहानी झूठी साबित हुई.

पुलिस की जांच में खुलासा

पुलिस (Police) ने तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी ( CCTV) फुटेज की मदद से आरोपी की सच्चाई का पर्दाफाश किया. पूछताछ में निखिल ने अपराध कबूल करते हुए कहा कि उसने मां को चोरी करते देखे जाने के बाद घबराहट में यह कदम उठाया.निखिल को फतेहपुर जिले से गिरफ्तार किया गया.उसके पास से चोरी किए गए सोने के गहने और अन्य कीमती सामान बरामद किए गए हैं.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मामला दर्ज किया है.